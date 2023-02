Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, spunta la foto. Nelle ultime ore i fan sono decisamente allarmati dall’indiscrezione che vedrebbe la coppia in un momento di profonda crisi sentimentale. Escluso il motivo del tradimento, la rottura sarebbe stata causata da problemi che interessano la famiglia. Poi Ignazio Moser attraverso il profilo social comunca così la situazione.

Ignazio Moser pubblica la foto dopo la notizia della rottura. Un modo per fare conoscere ai fan la verità sul periodo di coppia? Non è dato sapere come stanno realmente le cose, ma resta il dubbio che tra Cecilia e Ignazio il periodo non sia di certo dei migliori. A tal proposito, su Investigarore Social si è appreso che il motivo della crisi non sia da ricondurre a un tradimento.

“La verità su Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Anche questa volta ho voluto vederci chiaro e verificare la vera natura di questo litigio, dato che per molti anni ho documentato la coppia sia nel bene che nel male. Che i due siano in crisi da settimane è ormai evidente a tutti, il colpo di scena questa volta però è un altro”, si apprende su Investigatore Social. Poi la foto di Ignazio Moser, ulteriore dettaglio che non può sfuggire ai fan.

Nello specifico lo scatto mostra in primo piano il cagnolino tra le braccia di Moser. Tutto lascerebbe pensare che Ignazio e Cecilia non si trovino fisicamente vicini, dettaglio che andrebbe, almeno apparentemente, a confermare un allontanamento. E pensare che la situazione di coppia sia repentinamente cambiata nel giro di poco, pochissimo tempo.

Nel corso di una recente intervista rilasciata nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, la coppia aveva annunciato l’intenzione di convolare a nozze il prossimo ottobre 2023. E adesso? Tutto resta in sospeso, in attesa soprattutto che siano i diretti interessati a informare i fan sulla decisione da prendere per la sorte di una relazione che sta provando ad affrontare un momento di crisi.