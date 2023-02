Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, è crisi di coppia? Negli ultimi giorni l’indiscrezione sulla coppia è sopraggiunta a sorpresa sulla pagina Instagram The Pipol Gossip. Una notizia davvero inattesa su Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che si sono lasciati a pochi mesi dal matrimonio. E per non fare mancare nulla all’appello, nelle ultime ore ci ha pensato Investigatore Social a rivelare alcuni retroscena sull’ipotetico allontanamento tra i due.

Il motivo della rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Facciamo un piccolo passo indietro, ovvero al momento in cui la coppia si è mostrata innamoratissima davanti alle telecamere di Verissimo. Ed è proprio nel salotto televisivo di Silvia Toffani che i due avevano parlato di grandi progetti da realizzare, come quello di convolare a nozze: “Ci sposeremo a ottobre 2023, a settembre non si può fare perché c’è la vendemmia”. Nel giro di poco tempo, la situazione sembra essere andata incontro a uno stravolgimento improvviso.

Il motivo della rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “I tradimenti non c’entrano assolutamente nulla”

Prima la pagina The Pipol Gossip, poi la notizia ripresa anche da Dagospia: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, stando alle prime indiscrezioni, si sarebbero lasciati: “Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati? Tutti gli indizi portano ad una sola risposta: il loro amore è finito. Cecilia, già da diversi giorni, non indossa più l’anello che rappresentava la promessa di matrimonio e, fonti vicinissime alla coppia, rivelano che Moser ha lasciato l’appartamento dove viveva insieme alla Rodriguez”, si leggeva giorni fa su Pipol Gossip. Il motivo? Se tutti hanno pensato potesse trattarsi di un tradimento, la causa della presunta rottura sarebbe da ricondurre in verità a dinamiche familiari.

“Ignazio e Cecilia si sono lasciati? Lui fuori di casa, amore finito. Alla base di tutto potrebbe esserci un tradimento che lei ha scoperto in maniera del tutto casuale“, questo il rumor che ha messo la pulce dentro l’orecchio, ma pare che nel giro di poco anche questa voce di corridoio sia del tutto crollata. “La verità su Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Anche questa volta ho voluto vederci chiaro e verificare la vera natura di questo litigio, dato che per molti anni ho documentato la coppia sia nel bene che nel male. Che i due siano in crisi da settimane è ormai evidente a tutti, il colpo di scena questa volta però è un altro”, si apprende su Investigatore Social.

Sto ottenendo più informazioni precise tra cechu e Ignazio. Purtroppo vi ho sempre parlato di loro due, relazione molto difficile. Ad ora hanno litigato di brutto, era ovvio!!! — Alessandro Rosica (@Investigsocial) February 4, 2023

“Infatti adesso i tradimenti non c’entrano assolutamente nulla, ne tanto meno Cecilia lo avrebbe buttato fuori di casa, o mollato “come varie testate stanno riportando“ si tratta quindi di una grandissima fake news priva di fondamenta. Questa crisi è iniziata per delle bugie molto grandi, promesse non mantenute e motivi familiari. Inoltre vi do una notizia freschissima in anteprima “‘Ignazio e Cecilia” dopo il momento molto delicato, vorrebbero riprovarci. Cosa ne pensate?”. Non resta che attendere una smentita o un conferma. Anche Alessandro Rosica sottolinea: “Sto ottenendo più informazioni precise tra Cechu e Ignazio. Purtroppo vi ho sempre parlato di loro due, relazione molto difficile. Ad ora hanno litigato di brutto, era ovvio!!!”.