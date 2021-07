Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sempre più innamorati. Terminata l’esperienza all’Isola dei Famosi dove lui, seppur arrivato in ritardo rispetto agli altri naufraghi, si è imposto subito come un grande leader, poco tempo fa i due si sono trasferiti nella nuova casa di Milano e hanno adottato un secondo cane.

La sorella di Belen, diventata ora zia bis dopo l’arrivo di Luna Marì, ha già una cagnolina: Aspirina è una femmina di Jack Russell dalla quale Chechu non si separa mai al punto da considerarla la sua ombra. E infatti è protagonista di molti scatti di Cecilia Rodriguez e non è difficile incontrarle a passeggio assieme per le strade della città. Ora un nuovo arrivo in casa Rodriguez-Moser: Ercole.

Ignazio Moser, la dedica di Cecilia Rodriguez per il suo compleanno

Anche il secondo cagnolino è un Jack Russell e anche se ha poche settimane è già comparso suoi profili via Instagram Stories di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez conquistando subito i follower. La coppia nata al GF Vip non stanno più nella pelle all’idea di portare a casa il nuovo arrivato che al momento è ancora con i suoi fratellini.





In questo inizio estate, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si godono qualche giorno di relax nelle più belle località d’Italia. Sono già stati in Puglia, come testimoniano gli scatti della vacanza intima in barca nelle acque di Polignano a Mare ma poco fa hanno fatto rientro a Trento per festeggiare il compleanno di lui. Ignazio ha infatti compiuto 29 anni.

L’ex ciclista ha festeggiato nella sua città con una cena al ristorante insieme alla fidanzata, i genitori Francesco e Carla, i nipoti e il cugino Moreno. E puntuale è arrivata la sorpresa in pubblico della sua Cecilia Rodriguez, che per i festeggiamenti ha indossato pantaloni neri e top corto. “Feliz Cumple Bombonazo de mi corazon.Sorridi sempre, perché il tuo sorriso è vita per tutti noi. Te amo Nachito”, ha scritto la sorella di Belen su Instagram confermando che la loro storia procede a gonfie vele. Boom di cuoricini: “Siete meravigliosi ragazzi, auguri” e tra i tanti “Super innamorati, che tutti i vostri desideri si avverino”.