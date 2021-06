Per un po’ di tempo sono stati lontani e adesso non si staccano più l’uno dall’altra. Terminata l’Isola dei Famosi e terminato il periodo di quarantena, Ignazio Moser si riprende la sua quotidianità con la fidanzata Cecilia Rodriguez. Di recente si sono immortalati nelle acque antistanti Polignano a Mare e non resistono alla tentazione di scambiarsi effusioni bollenti. Lui mostra il fisico scolpito e non importa se non ha più una folta capigliatura sensuale, a Chechu piace anche rasato. Lei in bikini è sempre bellissima.

Mentre Belen Rodriguez trascorre le vacanze sul lago di Como a pochi passi da casa, in attesa dell’arrivo della piccola Luna Marie. Cecilia, invece, si diverte in barca con gli amici e il suo Ignazio nelle bellissime acque del mar mediterraneo. In bikini nero è uno schianto e lui la filma in ogni momento catturandone intriganti scorci di pelle nuda.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si lasciano immortalare al tramonto, con il sole che si spegne nell’acqua del mare e loro avvinghiati si baciano con passione. Il ritratto è quello della coppia perfetta e felice: loro postano tutto sui rispettivi profili, sempre più innamorati e cotti. Ignazio si fa notare mentre guida la moto d’acqua e Cecilia lo riprende in video, poi tocca a lei tuffarsi e lui coglie le curve scoperte della sua fidanzata. Insomma, un’ondata di sex appeal che ai follower piace molto.





Una coppia perfetta che non perde occasione per scherzare. Lo ha fatto Ignazio Moser commentando una foto che Valentina Persia (ex naufraga dell’Isola dei Famosi) ha pubblicato in questi giorni sul suo profilo Instagram: una foto che la ritrae in auto insieme all’ex compagno d’avventura. Con il suo commento Moser ha voluto punzecchiare Cecilia sulla sua gelosia: “A Cecilia non piace questo elemento”, ha scritto il ventottenne figlio del grande ciclista Francesco Moser.

A stretto giro è arrivata la risposta di Valentina Persia che con la sua ironia e la sua simpatia ha scritto: “Cecilia può continuare a dormire tranquilla”. Uno scambio di battute simpatico che probabilmente ha divertito anche la stessa Cecilia Rodriguez. La sua gelosia è abbastanza nota al grande pubblico, ma in questa occasione può dormire sonni tranquilli.