“Sorpresa!”. Ignazio Moser, quarantena finita. Ed ecco il primo posto dove porta la sua bella Cecilia

Finalmente per Ignazio Moser è finita la quarantena. L’ex naufrago dell’Isola dei famosi, dopo il suo ritorno dall’Honduras, è stato costretto a restare a casa per 15 giorni, così come richiesto dalle normative vigenti in materia Anti-Covid. Insieme a lui, tuttavia, è sempre restata al suo fianco la meravigliosa Cecilia Rodriguez. Così, per ringraziarla forse, Ignazio Moser ha deciso di fare una sorpresa alla sua amata e il primo posto dove lo porta Cecilia è da sogno.

L’ex ciclista, quarto classificato all’Isola dei Famosi, ha terminato il periodo di quarantena post viaggio e oggi è uscito per la prima volta. Destinazione un luogo speciale. A documentarlo sulle stories di Instagram, la fidanzata Cecilia Rodriguez. La prima “gita” dei due innamorati è nella loro nuova casa in fase di ristrutturazione. Nel corso del reality, Ignazio aveva raccontato di non vedere l’ora di trasferirsi con Cecilia nel nuovo appartamento. Oggi, il primo sopralluogo documentato sui social.

Nelle immagini, Ignazio e Cecilia nell’ampia abitazione ancora senza mobili. “Hola casita”, cinguetta felice Cecilia. Immediati i commenti dei fan: “Siete bellissimi, complimenti per la nuova casa”. E ancora: “Vi auguriamo tutto il meglio”. Prima di questa famosa uscita, però, le giornate sono passate tra una faccenda e l’altra, un po’ di relax, dei giochi col cagnolino.





Ma qualcosa è successo nei giorni scorsi: Ignazio Moser ha l’idea di riprendere la sua Cecilia Rodriguez mentre questa sta ripulendo la cucina. Niente di strano, se non fosse che alla Chechu c’è qualcosa che proprio non va giù. E lo dice forte e chiaro. Nel video si sente un audio: “Era lei a lavare i piatti, a pulire le scale, a spazzare la camera della signora e anche quella delle signorine, sue figlie…”.

Ignazio Moser si diverte , Cecilia Rodriguez decisamente meno. Infatti poco dopo la Chechu rimprovera il suo compagno: “Brutte foto che fai”. “Perché?” gli chiede Ignazio. “Perché sei cattivo, perché mi riprendi sempre male, male. Sembro un ce**o nelle tue stories, sempre. Perché sei geloso!”.