“Magari il momento è arrivato”. Ida Platano, a poche settimane dal via di UeD arriva la notizia che cambia tutto

Ida Platano è una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Il programma riprenderà a settembre e i tanti appassionati contano i giorni che separano dalla messa in onda. Nel frattempo seguono sui social i cavalieri e le dame che non perdono occasione per far sapere ai loro follower tutto della loro vita pubblica e privata.

C’è attesa per la prossima stagione di Uomini e Donne. La grande novità sarà a presenza della prima tronista trans che approderà nello studio del programma di Canale 5. Una novità decisamente importante, voluta da Maria De Filippi per sottolineare ancora una volta l’aperta delle sue trasmissioni ad ogni tipo di forma d’amore. Già in passato, la conduttrice aveva fatto un passo avanti con la scelta di dare spazio a due tronisti gay nel suo programma.

Ida Platano non è uscita dallo studio del dating show di Maria De Filippi con nessuno dei cavalieri, nonostante avesse iniziato nuove frequentazioni. Dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri e la frequentazione con Armando Incarnato, Ida Platano ha confermato di essere single: “In tantissimi mi chiedete se ho il fidanzato. No, non ce l’ho il fidanzato. Non c’è nessuno. Va tutto tranquillo. Io sto bene così”, ha ammesso la dama.





E nelle ultime ore è stata costretta a tornare sull’argomento facendo chiarezza sui social su una questione, dopo aver raccontato che uno dei suoi sostenitori continua a chiederle se è fidanzata. Dopo aver ribadito di essere single, Ida Platano ci ha tenuto a fare una precisazione: “Non ho mai detto di voler stare da sola”. La dama del trono over dopo aver fatto sapere che spesso un suo fan pensa che lei abbia trovato l’amore soltanto perché non la vede sui social per qualche ora, ha ribadito: “Non ho il fidanzato. Non ancora”.

Di recente Ida Platano ha confessato che in lei si è riacceso un desiderio e non ha escluso la probabilità di poter trovare la sua dolce metà, visto che sempre nello stesso video pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram ha inserito anche questa didascalia: “Sto bene da sola ma questo non vuol dire che debba stare sola. Tutti meritano l’amore”. Infine nelle ultime ore è intervenuta anche Ursula Bennardo: a un suo fan che le ha domandato se secondo lei Ida e Riccardo Guarnieri torneranno nel dating show di Maria De Filippi, ha risposto così: “Mi hanno riferito che Ida per tutta l’estate ha detto di star bene sola e non voler nessuno, quindi non credo tornerà. Riccardo non so. Spero di sì Magari sarà la volta buona”.