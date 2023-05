La cantante Loredana Bertè è tornata a parlare sui social dopo l’intervento chirurgico d’urgenza dello scorso aprile, che l’ha costretta a rinviare il suo tour teatrale. Solo ieri aveva pubblicato una foto su Instagram, per dedicare alcune parole piene d’affetto ai propri fan, oltre che per tranquillizzare i suoi fan e chi in queste settimane si è preoccupato per lei.

“Ciao a tutti! Io mi sto riprendendo, non vedo l’ora di tornare sul palco e di rivedervi” ha scritto Loredana Bertè nella caption della foto. “Ho approfittato di questa pausa forzata per ascoltare un po’ di musica, e mi sto anche guardando l’Eurovision!. Ho riascoltato i grandi classici e scoperto nuovi talenti…la musica è sempre una grande fonte di ispirazione per me. Ci vediamo presto, un bacio!” ha ha concluso Loredana Bertè.

Loredana Bertè, prima foto dopo l’intervento chirurgico

Ad aprile staff di Loredana Bertè aveva annunciato il rinvio di tutte le date del tour spiegando che l’artista doveva sottoporsi a un intervento abbastanza urgente: “È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo, dovrà sottoporsi a un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni”. si leggeva nella nota.

Anche nel 2021 una data del tour Figlia di… Summer Tour era stata rimandata sempre per un problema di salute. Anche a settembre 2022 la cantante aveva dovuto cancellare un concerto a Lanciano, in Abruzzo. Dopo il rinvio del tour primaverile la cantante ha annunciato il ritorno sul palco. Al via sabato 1° luglio il Manifesto – Tour Estivo 2023 di una delle artiste più iconiche, innovative, rivoluzionarie e amate di sempre. Loredana Bertè ha annunciato le prime cinque date della tournée con cui toccherà varie regioni italiane.

In queste ore Loredana Bertè si è mostrata dall’Ospedale San Raffaele di Milano. Non si vedeva da prima dell’intervento a cui si è sottoposta: “Ciao, sono Loredana, sono al San Raffaele, sono appena uscita dalla visita di controllo. Il chirurgo mi ha detto che finalmente posso iniziare la terapia riabilitativa. Iniziare la terapia è una cosa fondamentale per poter fare tour. Vi aspetto a luglio in tuta Italia. Vi prego, venite tutti, vi aspetto. Ciao”, ha detto la cantante coperta in volto da una mascherina chirurgica.