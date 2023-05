Il mondo della musica è in ansia da quasi un mese per Loredana Bertè, costretta a sottoporsi ad un’operazione d’urgenza per dei problemi di salute. A dare la notizia era stato lo staffo della cantante, che successivamente aveva comunicato anche l’annullamento dei suoi impegni lavorativi. Ppi però c’è stato il massimo riserbo, quindi il silenzio assoluto sulle sue condizioni E ora è stata la sorella a parlare e a rivelare come sta oggi la grande artista italiana.

Sul profilo Instagram ufficiale di Loredana Bertè l’ultimo aggiornamento è del 17 aprile scorso, quando i suoi collaboratori avevano annunciato l’operazione resasi necessaria. E ora tutti volevano saperne di più sulle sue condizioni di salute. Questo era stato l’annuncio social: “È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo fatta in data odierna, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni. La prognosi definitiva sarà determinata nel post operatorio”.

Loredana Bertè e l’operazione urgente: quali sono le sue condizioni di salute

Poi lo staff aveva aggiunto: “L’artista non è in pericolo di vita e ce l’ha messa tutta per essere con voi ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti. Spera di rivedervi presto, più in forma di prima. Infatti non è esclusa la possibilità di un tour estivo. Quanto prima saranno annunciate le nuove date, i biglietti acquistati saranno validi per i prossimi concerti, ma chi vuole potrà chiederne il rimborso attraverso lo stesso circuito utilizzato per l’acquisto”. E ora su Loredana Bertè, dopo l’operazione, è stata fatta chiarezza sulle condizioni dalla sorella Leda.

La sorella di Loredana Bertè si è soffermata sulla cantante al settimanale Di Più e ha esclamato: “Mi sono preoccupata, quando ho saputo che mia sorella non era stata bene all’improvviso e che ha rischiato“. Ma si è messa in contatto con l’assistente dell’artista, che l’ha subito rincuorata. L’operazione ha avuto un esito positivo e ora si sta riprendendo lentamente. Iniziata quindi la sua convalescenza, ma la sua vita non è mai stata a rischio. Un bel sospiro di sollievo per tutti.

Le rassicurazioni ci sono state eccome, anche se non è stato sciolto il dubbio relativo a cosa le abbia provocato questa necessità di finire sotto i ferri d’urgenza. Si attende la sua guarigione affinché possa finalmente parlare lei e spiegare tutto.