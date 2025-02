Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, arriva la notizia tanto attesa. I due ex gieffini sono diventati da pochissimo genitori. Ma i giorni precedenti alla nascita del piccolo Kian sono stati caratterizzati dal silenzio social. I follower hanno aspettato con ansia notizie dall’influencer, che ha vissuto tutta la sua gravidanza condividendola sui social, salvo poi prendersi una pausa.

Tanto che molti si sono preoccupati e hanno pensato che qualcosa fosse andato storto. In realtà Giulia e Pierpaolo hanno deciso di concentrarsi sul lieto evento, senza pensare ad altro. E solo dopo che il bebè ha visto la luce hanno fatto l’annuncio. È un periodo d’oro per la coppia che festeggia anche il successo ottenuto in teatro da Pierpaolo col suo musical “Rocky” al fianco di Giulia Ottonello. Ma adesso arriva un’altra novità… bomba!

Leggi anche: “Abbiamo un problema: rimedi?”. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la nuova vita a tre





Dopo il bebé arriva un’altra notizia super per Giulia e Pierpaolo

L’11 gennaio 2025 Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno coronato il loro sogno di diventare genitori con la nascita del piccolo Kian. Ebbene nell’ultimo numero di Oggi il giornalista Alberto Dandolo si è occupato proprio della coppia e ha lanciato una notizia che i fan attendono da tanto tempo…

Pare proprio che per Giulia e Pierpaolo sia giunto il momento di fare il grande passo: “Per la coppia – scrive Dandolo – dopo la cicogna, arrivano i fiori d’arancio“. Dunque sembra proprio che i due abbiano deciso di sposarsi. Naturalmente a questo punto la curiosità dei fan è esplosa: dove si sposeranno? C’è già una data? E gli invitati? Insomma la notizia è di quelle succulente.

Secondo quanto raccontato dal giornalista pare che non ci sia ancora una data certa per il matrimonio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ma, attenzione, non bisognerà attendere molto: “Il matrimonio tra i due dovrebbe avvenire entro l’anno“. Nel frattempo Giulia ha voluto dedicare un pensiero al suo compagno: “Pierpaolo è un padre modello. È riuscito a coniugare splendidamente lavoro e vita in famiglia”. Insomma, tutto a gonfie vele per i Prelemi!

“Eccoci qui, scusate l’assenza”. Giulia Salemi e il piccolo Kian, il primo video di mamma e figlio scioglie tutti