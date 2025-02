Continuano i colpi di scena di Fabrizio Corona, che nelle ultime ore ha rivelato altre informazioni clamorose sulla vita privata di Chiara Ferragni. Secondo l’ex re dei paparazzi, l’imprenditrice digitale avrebbe tradito Fedez non solo con Achille Lauro, ma anche con un altro cantante. Finora questo nome non era venuto a galla, ma è stato lui a fornirlo ai suoi seguaci.

Dunque, Chiara Ferragni è stata accusata di aver tradito Fedez con questo cantante molto conosciuto e apprezzato. Nella sua nuova puntata di Falsissimo, Corona ha affermato innanzitutto che “Fedez dopo la pubblicazione della scorsa puntata è stato massacrato dai media, nonostante questo molti hanno pensato che tutto questo sia stato organizzato da noi due in combutta. La verità è che io Fedez non lo sentivo da cinque/sei giorni perché non stava bene”.

Leggi anche: “Abbiamo trovato un video”. Fedez e Angelica Montini, a Pomeriggio 5 le immagini della vacanza





Chiara Ferragni avrebbe tradito Fedez con un cantante: l’annuncio di Corona

Corona ha aggiunto su Fedez che “quando sono andato a casa sua, stava piangendo come un pazzo, ma quelle lacrime non erano per la situazione. Non ce l’aveva con me, ma era preoccupato per Chiara. Mi ha chiesto di non parlare dei tradimenti di Chiara, lui nel momento peggiore non ha chiesto salvezza per sé ma per gli altri”. Ma Fabrizio è andato avanti per la sua strada e, oltre a parlare nuovamente di Achille Lauro, ha uscito il nome di un altro presunto amante dell’influencer.

Su Achille Lauro, che sarà a Sanremo assieme a Fedez dall’11 al 15 febbraio, Corona ha detto: “Caro Achille, se tu hai avuto una relazione con Chiara e io la racconto, non è violenza ma gossip. Chiara un giorno va a una festa, rimane di notte e consuma con Achille. Fedez questa cosa la scopre perché trova dei messaggi cancellati sul telefono di Chiara. Quindi, Chiara, perché fai la santarellina?”. E poi l’ex re dei paparazzi ha tirato in ballo anche il cantante Diego Naska, che avrebbe avuto un rapporto con lei.

Su Naska, cantautore e rapper 27enne, Corona ha esclamato: “Chiara ha tradito più volte Fedez, una volta pure con Diego Naska, un amico intimo di Luis Sal a quel tempo amico stretto di Fedez. Quando Fedez ha picchiato Diego è perché aveva scoperto che lui era andato a letto con Chiara. Questa cosa me l’ha confermata un amico di Naska, mentre lui ha negato. Anche Fedez me l’ha confermato quando mi ha detto: ‘Di Naska non te l’ho mai detto io, come hai fatto a scoprirlo?'”.