“L’ex marito beccato con lei”. Guendalina Tavassi, scoperto Umberto D’Aponte. Con quella della tv…

Restano un mistero i motivi che hanno spinto alla rottura la coppia formata da Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte. Si sono lasciati qualche mese fa ma non hanno mai rivelato il motivo reale. C’è chi ha parlato di tradimenti, ma non c’è mai stata una versione ufficiale. E negli ultimi giorni i due si sono beccati a distanza. Infatti un gesto di Umberto D’Aponte ha mandato fuori di testa Guendalina Tavassi.

L’ex marito di Guendalina Tavassi ha pubblicato una conversazione con sua figlia Chloe, la quale ha detto che il suo mondo è ormai buio e spento senza la presenza del padre. Lui si è poi fatto vedere mentre piangeva e ha voluto quindi sottolineare la bellezza di quel gesto della bambina. Ma l’ex ‘Grande Fratello’ non ha per niente apprezzato tutto questo e la sua replica non si è fatta attendere. Nonostante non l’abbia nominato direttamente, le sue parole sarebbero rivolte proprio a lui.

“Io non voglio creare guerre sui social, non l’ho mai fatto e per questo mi prendo insulti e cattiverie gratuitamente. Perché non ho mai detto la verità e i fatti – ha detto Guandalina -. Però mi sono rotta di vedere gente che utilizza e sfrutta i figli solo per fare i follower e la vittima su Instagram. Se uno deve fare il padre e il genitore lo facesse, senza scrivere stro…te o piangere o fare finta di essere quello che poi realmente non si è”.





I due si stanno rifacendo una vita: nei giorni scorsi Guendalina è stata vista in compagnia di un altro uomo: si tratta di Federico Perna. Hanno cercato di tenersi lontano da occhi indiscreti, ma alla fine quando hanno capito di essere stati scoperti, è stata l’ex gieffina ha dire la sua affermando: “Purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri. Non devo dare spiegazioni né tanto meno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l’avrei fatto io. Se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli, e avrei preferito un po’ più di tempo per dire le cose”.

Ora è la volta di Umberto D’Aponte. Infatti qualche ora fa infatti Amedeo Venza e Deianira Marzano (due esperti di gossip) hanno pubblicato una serie di indizi che proverebbero che D’Aponte abbia un nuovo amore dopo la Tavassi. L’ex marito di Guendalina infatti ha postato una foto sospetta, e uno scatto simile l’ha condiviso anche Klea Marku, ex protagonista di Ex On The Beach, che sarebbe la nuova presunta fiamma di Umberto. Il diretto interessato non è ancora intervenuto sull’argomento, ma potrebbe farlo nelle prossime ore.