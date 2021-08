“Corna… non sparare cazz***”. Guendalina Tavassi, la sfuriata dell’ex marito Umberto

Guendalina Tavassi, la verità dell’ex marito. Matrimonio al capolinea dopo ben sette anni trascorsi insieme. Nelle ultime settimane i riflettori sono rimasti accesi sull’ex gieffina, che pare abbia ritrovato l’amore al fianco di Federico Perna. La notizia non poteva che essere accompagnata da rumor irrefrenabili e oggi anche da alcune rivelazioni rese dall’ex marito, Umberto D’Aponte.

Dolci foto che ritraggono la nuova coppia fanno il giro del web, ma non senza alcune critiche sollevate dagli utenti: “Federico era amico di Umberto”, si vocifera. La smentita da parte di Federico Perna è arrivata puntuale e insindacabile: “Io amico di Umberto? Assolutamente no. Sono una persona dai sani principi”.

“Io lavoro in un ristorante, non gestito solo da me. Nel locale si ordina e di conseguenza conosco tutti. Anche perché si trova nella stessa zona. Ma non per questo vuol dire essere amico”. Perchè la storia d’amore tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte è giunta al capolinea?





I pettegolezzi a riguardo sono tanti e pare che tra le diverse ipotesi, ci siano anche alcuni tradimenti. Fino a questo momento, Umberto D’Aponte ha preferito mantenere il silenzio, ma nelle scorse ore il diretto interessato ha provato a fare chiarezza su Instagram.

“Un’altra? Corna? Ma invece di sparare caz….e resta in silenzio che fai più bella figura”, risponde Umberto senza mezzi termini. Restano dunque un mistero i motivi che hanno spinto la coppia alla rottura, ma al momento pare che l’unica cosa certa è che il cuore di Umberto batteva sempre e solo per Guendalina.