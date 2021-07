“Meglio così…”. Guendalina Tavassi e il marito, la notizia choc. L’annuncio della ex GF

Soltanto pochissime settimane, fa Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte hanno ufficializzato la loro volontà a mettere fine al matrimonio, durato ben 8 anni. Qualche mese fa la Tavassi aveva denunciato terzi per averle hackerato il pc riuscendo a rubarle alcuni video intimi.

Hanno rovinato la mia famiglia. Ho risposto ad alcune mail che sicuramente hanno invitato questi hacker e sono riuscito ad entrare nel mio ICloud prendendo dei video privati, che avevo mandato a mio marito, e sono finiti in Rete. Chiedo a chiunque di cancellarli, stato rovinando la mia vita”.

Sui social non ha però mancato di generare una gran bufera un messaggio che la madre di Umberto D’Aponte ha scritto in merito alla separazione tra i due. In risposta a un utente che si era detto dispiaciuto per la fine dell’unione, la donna avrebbe infatti scritto una frecciata al veleno.





Le parole della ex suocera di Guendalina Tavassi“Non sa quanto sono felice io che si siano lasciati”. Poi la instagrammer mentre sponsorizzava un profumo e ne elogiava le qualità (a quanto pare molto particolari, perché si trattava di una fragranza ai feromon), ha ironizzato l’intera faccenda.

Guendalina Tavassi: “Questo profumo è buonissimo, anche se a me in questo momento, più che attirare le persone, servirebbe un repellente per allontanarle“. Si riferiva proprio al messaggio della suocera? Non resta che attendere gli sviluppi della storia, sperando che tutto si risolva.