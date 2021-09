Guendalina Tavassi ha voltato pagina dopo la storia naufragata con Umberto D’Aponte. Di recente è stata vista in compagnia di un altro uomo. Si tratta di Federico Perna: i due hanno cercato di tenersi lontano da occhi indiscreti, ma alla fine quando hanno capito di essere stati scoperti, è stata l’ex gieffina ha dire la sua affermando: “Purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri. Non devo dare spiegazioni né tanto meno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l’avrei fatto io. Se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli, e avrei preferito un po’ più di tempo per dire le cose”.

Hanno trascorso insieme una vacanza di amore e relax tra le acque di Mykonos, in Grecia. Lui è un giovane imprenditore di Roma, che gestisce un locale green di sushi e cibi esotici non lontano da Ponte Milvio. Sui social Federico ha preso le difese di Guendalina, rispetto alle accuse che le sono state rivolte proprio per la loro neo nata relazione: “Vi prego di non giudicare una persona che veramente per i propri figli farebbe qualsiasi cosa, chi non la conosce veramente non può e non deve permettersi di giudicare, non è né la prima né l’ultima che si separa, la vita va avanti e ognuno ha il diritto di rifarsi la propria vita”.

Perna ha anche chiesto che i fan rispettino la loro felicità: “Io e Guenda siamo innamorati e stiamo bene insieme, lei dopo aver tenuto per due mesi i propri bambini tornerà presto da loro, come è giusto che sia, ma non giudicatela, perché senza sapere non si deve parlare. Detto ciò vi mando un bacio e vi ricordo che Guendalina è una mamma e una persona come tutti noi, che merita un po’ di felicità dopo tutto quello che ultimamente le è capitato!”.





L’ex gieffina ama condividere con i suoi follower tanti momenti sia pubblici che provati della sua vita. E nelle ultime ore ha raccontato su Instagram la disavventura che le è capitata. La sua auto è stata danneggiata dai vandali: danni principalmente gli specchietti laterali della sua Smart: “Se pensavate di farmi un dispetto non avete proprio capito un cazz* – ha raccontato sui social Gandalina Tavassi -. Sono contenta, perché a voi gli specchi vi servono perché siete brutti! Brutti come l’invidia e la cattiveria. Tiè! (…) Pure l’altro, guardate qua, la mia auto tutta rotta. Non mi interessa. Poverelli… vi siete divertiti?”

Guendalina Tavassi sembra averla presa bene e fa anche un po’ di ironia: “Che poi si saranno fatti pure male per sta cosa. Ci avranno sprecato tempo, rabbia, si saranno fatti male, ci sono venuti di proposito. Pensa quante energie avete speso per me! (…) Chissà chi sarà stato poi. A me di solito mi vogliono tutti bene, mi lasciano fiori, biglietti…”.