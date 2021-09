Momento difficilissimo per Guendalina Tavassi, che è rimasta vittima di un’aggressione la scorsa notte. Sui social network è apparsa un’immagine di lei con l’occhio tumefatto e il livido, poi rimossa poco dopo. Ma i fan l’avevano già vista perché era stata messa online dalla figlia Gaia, la quale ha anche detto: “A ridurre mia madre così, che schifo, vergogna, sono senza parole”. La preoccupazione è stata tanta e adesso a parlare è proprio la donna in un’intervista rilasciata a ‘Fanpage.it’.

Solo pochi giorni fa l’ex gieffina era stata presa di mira da alcuni vandali che le avevano danneggiato l’automobile. Lo sfogo era arrivato, come sempre, su Instagram. “Se pensavate di farmi un dispetto, non avete proprio capito un ca**”. “Sono contenta perché a voi gli specchi servono perché siete brutti, brutti come l’invidia e la cattiveria. Pure l’altro specchietto”. Ora questo altro episodio gravissimo. Guendalina Tavassi ha confermato di essere in contatto con gli avvocati e di voler denunciare tutto.

Ciò che si sa con certezza è che Guendalina Tavassi sia stata aggredita improvvisamente da qualcuno e abbia riportato delle conseguenze fisiche, in seguito alla violenza operata ai suoi danni. La vittima dell’aggressione ha ammesso di essere rimasta molto turbata dall’accaduto: “Non posso parlare al momento, sono ancora sconvolta, sto andando dalla polizia a fare la denuncia e devo parlare con il mio avvocato. Ho vissuto momenti migliori, ma davvero non posso parlare per ora”.





Guendalina Tavassi ha concluso così il suo intervento a ‘Fanpage.it’: “Non posso parlare fino a quando non avrò concluso con denunce, querele, non posso dire dove è successo, chi è stato, ma vi ringrazio per avermi chiamata. Mi dispiace, ma non posso dire nulla”. Si sa solamente che è successo tutto domenica 12 settembre. Nessuna spiegazione nemmeno sui motivi che l’hanno spinta a rimuovere la foto. Probabilmente nelle prossime ore si sapranno maggiori dettagli sul brutto fatto.

Guendalina Tavassi è stata protagonista di un piccolo intoppo a poche ore del red carpet, la cerniera del vestito rotta. A parte questo, dopo aver pubblicato le foto e un video sul suo account Instagram, in molti le hanno chiesto il motivo della sua presenza a Venezia. Chi in maniera sincera, ma anche chi lo ha fatto punzecchiandola. “Io me lo domanderei di altre persone ma non di me, che faccio cinema e televisione da 11 anni”.