Un giorno speciale, di grande gioia per la vip: si è sposata Guendalina, la figlia di suo marito e ha voluto condividere su Instagram la sua emozione e le foto padre-figlia più belle. Sembra evidente che le due siano in ottimi rapporti, anche perché hanno avuto modo di conoscersi molto bene in circa 15 anni. Tanto è lunga la relazione, sfociata poi nel matrimonio, della showgirl e il padre della sposa. Insieme hanno avuto anche due gemelli oggi adolescenti: Elizabeth e Dylan sono nati nel 2010.

Dall’anno successivo all’arrivo dei gemelli, dunque dal 2011 la coppia vive a Hong Kong, quindi distanti dalle figlie avute dalle loro relazioni precedenti. Tra queste, appunto, anche Guendalina Anzolin, 32 anni, che ha pronunciato il fatidico sì ad Arzignano, in Veneto. Alcuni scatti e video, come detto, sono stati diffusi dalla sua famosa ‘matrigna’. Nella prima si vede la sposa mano nella mano con suo padre, in uno splendido giardino fiorito.

La ‘figlia vip’ si è sposata: le foto

Poi un primo piano e foto e video con il padre, Umberto Maria Anzolin, che la tiene sotto braccio all’uscita di casa. “Che splendida giornata. Guendalina, ti amiamo”, il messaggio lasciato sotto da Heather Parisi, che riceve tantissimi commenti entusiasti per la sua figlioccia, che ha scelto un abito da principessa e un fiore bianco tra i capelli.

Non sembra esserci dubbio, visto il post d’auguri per Guendalina, che le due abbiano un bel legame. Non può dirsi lo stesso per quello con Jacqueline, la seconda figlia della showgirl nata nel 2000 e frutto della relazione con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo e oggi legata al cantante Ultimo.

Nonostante Heather Parisi abbia detto in tv, a Belve, di avere una famiglia allargata molto serena le cose non starebbero proprio così. La sua secondogenita, infatti, ha rivelato sui social di non vedere sua madre da dieci anni e che non aveva più informazioni sulla sua vita, se non via social come una qualunque follower. “Usa i social per suscitare empatia e accalappiare qualche like. Sa che incasserò ogni suo colpo senza reagire. Una madre fa questo, perdona e aspetta paziente”, era stata la dura replica di Heather Parisi.