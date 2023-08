Da diverse ore su Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono uscite fuori delle voci tutt’altro che buone, infatti c’era chi fosse sicuro di una rottura. Alcuni indizi lanciati involontariamente dai due partner avevano messo in allarme i fan. Un utente ha contattato quindi l’esperto di gossip Amedeo Venza, informandolo della situazione e preannunciando una possibile crisi sentimentale. Poi, dopo alcune ore, si è scoperta la verità ufficiale.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro avevano parlato poco tempo fa di decisioni imminenti, che non facevano quindi nemmeno lontanamente ipotizzare il fatto che potessero lasciarsi. In particolare, lei si era immortalata con un costume recante la scritta: “The Bride (maybe)”, cioè: “La sposa (forse)”. Si è vociferato che stessero organizzando il loro matrimonio, ma ora è invece venuta fuori un’indiscrezione di altro tenore.

Leggi anche: “Guardate che figo!”. Clizia Incorvaia presenta il fratello Mattia. 32 anni, super riservato





Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, brutte voci poi la verità

Ci sono state subito voci contrastanti su Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, infatti un follower di Amedeo Venza ha parlato di qualcosa di molto negativo: “Ciao Ame, comunque Clizia e Paolo si son lasciati mi sa. Lei sparita dai social e lui non lo mostra più”. Poi un altro internauta ha fornito una versione differente: “Ame, non è vero, sono in vacanza insieme in barca“. A quel punto sono stati i genitori del figlio Gabriele a chiarire tutto.

Clizia ha rotto il silenzio nelle scorse ore, confermando di essere sempre legata a Paolo Ciavarro. Ha postato delle immagini di coppia dalla loro vacanza, che stanno trascorrendo davvero a bordo di una barca in Croazia, e ha scritto: “You are my choice. Love you”, che tradotto in italiano significa: “Tu sei la mia scelta. Ti amo”. Nessuna lite e nessuna crisi in vista, infatti tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip l’amore è più forte di prima.

Clizia e Paolo probabilmente non avevano pubblicato niente per mantenere la loro privacy e godersi pienamente la vacanza estiva. Ma, viste le indiscrezioni sul loro conto, alla fine hanno optato per rendere pubbliche le immagini.