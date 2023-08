Occhi color nocciola e capelli scuri, Mattia Incorvaia è il fratello di Clizia e Micol Incorvaia e in questi giorni è stato presentato sui social dalla sorella maggiore, la fidanzata di Paolo Ciavarro. I due come sappiamo si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e la stessa sorte è stata per la sorella minore Micol, che durante la settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha conosciuto il fidanzato Edoardo Tavassi.

Clizia Incorvaia ha pubblicato una foto in cui sorride mentre è seduta sul bordo piscina accanto al fratello Mattia. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip commenta: “È un fico”, ha scritto ottenendo i like anche della suocera Eleonora Giorgi e del compagno Paolo Ciavarro. “Che fratello figooo, ma anche tu non scherzi!”, è il commento dell’attrice ed ex moglie di Massimo Ciavarro.

Mattia Incorvaia, chi è il fratello di Micol e Clizia

“A boniii!”, commenta invece il compagno Paolo, dal quale ha avuto il figlio Gabriele. Classe 1990, Mattia Incorvaia, è il fratello di Micol e Clizia del Grande Fratello Vip. È nato a Pordenone, da piccolo si è poi trasferito ad Agrigento, in Sicilia, con la famiglia. Come riportano alcuni siti, dopo aver studiato presso il Liceo Scientifico, Mattia avrebbe poi frequentato la facoltà di Economia Aziendale all’Università Carlo Cattaneo Liuc di Varese.

Mattia Incorvaia è molto riservato e infatti il suo profilo Instagram è provato. Il fratello ci Clizia e Micol lavora nell’azienda di famiglia, la Incorvaia Costruzioni SRL, da responsabile sviluppo business. Secondo la bio social è Founder & CEO della Incorvaia Capital Edile S.r.l. è una società che si occupa di sviluppo immobiliare. Top secret anche sulla vita privata, perché come detto il suo profilo Instagram è chiuso.

Clizia Incorvaia è la più grande dei fratelli e delle sorelle Incorvaia, essendo nata nel 1980. Dieci anni dopo è arrivato Mattia Incorvaia, di tre anni più grande rispetto a Micol, la piccola di casa, che quest’anno ha colto l’occasione per partecipare alla settima edizione del Grande Fratello Vip.