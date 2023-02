Guendalina Canessa e l’ex tronista di Uomini e Donne. A lanciare la bomba gossip è stata Deianira Marzano. Sul suo profilo Instagram, l’influencer napoletana ha condiviso alcuni video che mostrerebbero uno scambio di tenerezze tra i due e anche un bacio.

Ovviamente la storia pubblicata da Deianira Marzano su Guendalina Canessa e l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto il giro del web. Alla serata era presente anche Amedeo Venza, anche lui come la collega Marzano super esperto di gossip e personaggi del mondo dello spettacolo. Nel video pubblicato da Deianira Marzano, arrivati sulla pagina Instagram da diverse persone che si trovavano all’interno del locale, si vedono i due chiacchierare in modo molto intimo.

Leggi anche: Guendalina Canessa: età, altezza, peso, fidanzato e figli





Guendalina Canessa e l’ex tronista di Uomini e Donne Eugenio Colombo

Non solo chiacchiere, Guendalina Canessa e l’ex tronista di Uomini e Donne si scambiano anche qualche bacio davanti a tutti. Nel video si vedono Eugenio Colombo e l’ex gieffina parlare affiatati durante una serata in discoteca e un video ha immortalato quello che a tutti gli effetti sembra un bacio. La storia tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia è finita a settembre 2022, dopo nove anni dall’inizio di quell’amore nato a Uomini e Donne.

“È vero, è un momento un po’ delicato tra me e Francesca. È un problema non dettato da chissà cosa. Siamo in una situazione dove stiamo cercando di capire cosa fare del nostro futuro visto che abbiamo due bambini e soprattutto se questo sentimento può tornare o no”, aveva scritto l’ex tronista oggi accostato a Guendalina Canessa. Poi le parole choc sull’ex moglie: “La signorina fregandosene di tutto è stata 3 giorni in hotel con qualcuno. Questo è lo schifo. Inutile che scrive che era in un momento difficile. Con questo chiudo una storia con una persona che non vale niente. Tutto questo il giorno dopo del viaggio”.

Dopo la storia con Daniele Interrante, dal quale ha avuto la figlia Chloe, Guendalina Canessa ha avuto una lunga storia con il giocatore di Basket Pietro Aradori e dal 2020 al 2022 è stata legata a un altro cestista, il 29enne Claudio Tommassini. Ora, come immortalato dai video pubblicati dalla Marzano, starebbe frequentando l’ex tronista Eugenio Colombo.