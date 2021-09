“Ancora dolore”. Guenda Goria, prime parole dopo l’operazione. Come sta

Momento difficile per Guenda Goria, alle prese con problemi personali e con un lutto che l’ha travolta improvvisamente. L’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ è tornata a parlare sui social network e ha voluto fare il punto della situazione, dopo essersi sottoposta ad un intervento chirurgico. I suoi fan chiedevano con insistenza quali fossero le sue condizioni di salute e come fosse andata l’operazione, quindi ha voluto rompere il silenzio per cercare di chiarire meglio la sua vicenda.

Per quanto riguarda la sua perdita dolorosa, ha detto: “Ho scoperto ora che è mancata una persona per me speciale. Ci siamo sentiti pochissimo tempo fa ed eravamo pieni di progetti da realizzare insieme. Grazie per avermi trasmesso la passione per il teatro”, ha concluso Guenda Goria salutando Federico Fiorenza, scomparso all’età di 80 anni contagiato dal Covid. E ancora: “Grazie per aver condiviso tanti momenti bellissimi insieme. Un abbraccio immenso ad Antonia a cui voglio un mondo di bene. Grazie”.

Guenda Goria è costretta a fare i conti con l’endometriosi da parecchio tempo e per provare a risolvere questa problematica di salute si è operata. L’ex vippona di Alfonso Signorini ha raccontato come è andato il post-operatorio. Durante l’intervento è stata anche intubata. Queste le sue parole: “Ho ancora dolore alla gola perché sono stata intubata, adesso sto prendendo degli antidolorofici. Mi sto piano piano riprendendo, voglio dirvi che mi sono seduta sul letto e mi sono anche alzata”.





Successivamente Guenda Goria ha voluto rivolgersi direttamente al programma di Italia 1, ‘Le Iene’, infatti la sua storia è stata raccontata dalla redazione proprio per tenere alta l’attenzione su un tema poco trattato. E la figlia di Maria Teresa Ruta ed Amedeo Goria ha dunque aggiunto: “Vorrei dire grazie di cuore alla preziosa redazione de Le Iene che porta avanti la sensibilizzazione e la divulgazione di una malattia di cui soffriamo in molte e ancora troppo poco si conosce”. Fortunatamente sta quindi molto meglio.

Guenda Goria aveva annunciato così il suo ricovero in ospedale: “È arrivato il giorno del mio ricovero. Lo aspetto da un po’ di mesi ma quando mi hanno chiamata, poco prima del mio debutto teatrale, per dirmi che era arrivato il momento, ho iniziato ad avere un po’ d’ ansia. Non ero certa di voler condividere questo momento ma credo che parlarvi della malattia possa essere d’ aiuto a tante donne. Io soffro di endometriosi”.