Guenda Goria, operazione chirurgica riuscita: le sue condizioni. La figlia di Maria Teresa Ruta era stata ricoverata nei giorni scorsi. A dare la notizia era stata lei suoi social. Scriveva: “Ciao amici vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. In pratica ho fatto una visita ginecologica e ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto e mi dicono che mi devono operare d’urgenza. Sono stata male improvvisamente ho avuto questi forti dolori e sono svenuta. Ero al bar. Sapete che stiamo provando ad avere un figlio ma non avevo alcun sintomo di gravidanza”.



E ancora: “Improvvisamente ho avuto questa emorragia, questo mal di pancia fortissimo e sono sbiancata e nel giro di pochi secondi mi sono accasciata a terra”. Da lì la corsa in ospedale. Il racconto tramite le storie in instagram aveva fatto urlare al vittimismo l’ex GF Vip Selvaggia Roma. Parole a cui aveva risposto duramente il compagno di Guenda Mirko Gancitano.





Guenda Goria, il racconto dell’operazione: “Tolta una tuba”



“E menomale che eravate amiche. Tu non sarai sicuramente d’accordo ma sai Guenda meno di un anno fa quanta gente ha aiutato per l’endometriosi? Non ne hai idea (condividendo sui social un problema poco conosciuto e che molte ragazze hanno scoperto grazie a lei). Evitiamo di usare giudizi nei confronti di una ragazza che stanotte ha rischiato la vita. Vergogna”. (Leggi anche “Cancellate, per favore, quei tubi”. Ora Sophia sorride)



Ieri, come detto, Guenda Goria è stata operata e ha dato nuovi ragguagli sul suo intervento. “L’operazione è andata bene. Mi hanno tolto una tuba… Dicono che non si poteva tenere più, purtroppo. Non mi sono accorta di nulla, quando sono uscita ho fatto ridere Mirko perché gli ho detto che avevo paura dell’operazione e lui mi ha detto che invece ero stata già operata”.



Guenda alla fine ha rassicurato tutti di sentirsi bene: “Psicologicamente mi sento bene. Siamo forti, mi piace ironizzare anche nei momenti di difficoltà”. Poi sul futuro e il desiderio di maternità: “Mio cugino ginecologo ha avuto tante sue clienti che hanno avuto figli lo stesso con una tromba”.

“Devono operarmi d’urgenza”. Guenda Goria in ospedale: il malore poi la scoperta