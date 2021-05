Guenda Goria dà scandalo sul social network Instagram. La figlia di Maria Teresa Ruta ha deciso di togliersi i vestiti e di mostrarsi in topless. E dietro questa sua scelta c’è un motivo ben preciso, infatti ha voluto lanciare un vero e proprio messaggio per tenere alta l’attenzione. Nonostante il suo fine sia stato decisamente lodevole, non tutti hanno accettato questa scelta della donna e sono partite diverse critiche. Lei ha preferito non replicare a queste accuse, ma ha sicuramente sorpreso praticamente tutti.

L’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ si è dunque mostrata con le braccia alzate e il décolleté scoperto per farlo vedere proprio a tutti i suoi follower. I commenti positivi sono stati quelli più ricorrenti, infatti in tanti hanno posto l’attenzione sulla sua bellezza e sensualità. Ma, come detto poco fa, c’è chi ha inveito contro di lei. Le parole scritte a corredo dell’istantanea sono state molto profonde e la sua speranza è che con questo gesto possa dare una scossa e cambiare l’opinione di molte persone.

Guenda Goria ha dunque scritto nella didascalia della foto che la ritrae col seno scoperto: “Alcuni di voi mi hanno chiesto del perché ultimamente ho postato alcune fotografie che mi ritraevano leggermente svestita. Se fossimo più liberi di mostrarci e di giocare con la nostra nudità ci sarebbe meno pornografia e meno violenza”. Tra le prime a commentare l’ex compagna di avventura al ‘GF Vip’, Patrizia De Blanck: “Un bacio amore, ti voglio bene”. Poi è arrivata la carrellata di fan comuni, che hanno avuto pareri diversi.





Su Guenda Goria sono piovuti messaggi in quantità industriale e i più critici le hanno detto: “Ma ne è valsa la pensa mettere una foto del genere solo per avere qualche mi piace in più?”. Ma c’è anche chi ha commentato: “Viva la libertà”, “Sempre più meravigliosa”, “Tu puoi tutto con quel fisico perfetto”, “Splendida sirenetta”. E poi c’è chi ha ancora aggiunto: “Hai pienamente ragione Guenda”, “Sei uno schianto”, “Osa e non dare retta ai falsi pregiudizi, tu te lo puoi permettere e continua a farlo”.

Sull’endometriosi Guenda Goria ha detto recentemente: “Fisicamente a momenti alterni. Ho confessato di soffrire di endometriosi e purtroppo la malattia non sta migliorando. Dovrò operarmi appena possibile”. Fortunatamente però sta vivendo un momento felicissimo a livello privato essendosi fidanzata con Mirko Gancitano, producer e videomaker.