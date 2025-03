Guenda Goria ha voluto condividere con il pubblico il periodo difficile attraversato con il figlio Noah. Il bimbo, frutto dell’amore per il marito Mirko Gancitano, non ha nemmeno un anno di vita e a tre mesi ha subito un’operazione delicatissima. “Sono profondamente tesa ed emozionata a raccontarmi oggi ma spero possiate accogliere con il cuore una pagina della mia vita che per ora non ero riuscita a condividere”, aveva scritto su Instagram prima che andasse in onda l’intervista a Verissimo.

Intervista in cui per la prima volta la figlia di Maria Teresa Ruta, che proprio qualche settimana fa aveva raggiunto nella casa del Grande Fratello, aveva parlato della diagnosi prima, dell’intervento e poi del periodo di convalescenza di Noah. Affetto da craniostenosi, è stato operato a soli tre mesi e per lei e la sua famiglia “È stato un momento durissimo”, ha raccontato Guenda Goria commossa.

Guenda Goria, la foto del figlio dopo il racconto della malattia

La craniostenesi, come spiega il sito dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù, è una malformazione che si riconosce dal cranio privo di una conformazione normale che nel corso delle settimane non tende a migliorare, né spontaneamente né dopo l’utilizzo degli accorgimenti specifici.

Il sospetto diagnostico viene confermato da accertamenti radiologici e l’intervento chirurgico serve “a risolvere il conflitto tra il cervello (che, nei primi mesi di vita, incrementa sensibilmente e rapidamente il proprio volume) e il cranio, impossibilitato ad assecondare questa esigenza”, si legge sul sito del noto ospedale pediatrico.

Oggi Noah sta bene, viene sottoposto ai controlli di routine ma la situazione è stata arginata: “Fino ai 3 anni dovrà essere attenzionato. Gli copro le cicatrici in testa per proteggerlo, ma so che poi ne andrà fiero”. Il racconto della malattia del figlio ha colpito molto il pubblico e per ringraziarlo Guenda Goia ha voluto condividere con i follower un suo dolcissimo primo piano e questa frase: “Vi ringraziamo con tutto il cuore per l’affetto immenso”.