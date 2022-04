Nuovo amore per l’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’. Lui è stato nel dating show di Maria De Filippi sia in veste di tronista che di corteggiatore, ma ora sembra che abbia trovato la sua stabilità sentimentale. Il suo cuore batte tra l’altro per una donna che non è affatto sconosciuta. L’abbiamo infatti vista all’opera sia come conduttrice che come volto di ‘Temptation Island’. Hanno deciso di concedersi una splendida vacanza all’estero e la nota influencer Deianira Marzano ha svelato proprio tutto.

Per essere più precisi, ad annunciare in modo involontario questo fidanzamento dell’ex ‘UeD’ è stato l’ex concorrente de ‘L’Isola dei Famosi 2021’, Matteo Diamante. Quest’ultimo, presente in Turchia insieme ai due piccioncini, ha pubblicato una storia Instagram che ha immortalato i due. Subito si sono attivati gli esperti di gossip e Deianira è stata in grado di scoprire tutto. Infatti, nonostante fossero di spalle, è stato possibile capire chi fosse lui ma soprattutto la giovane, che è ormai a tutti gli effetti la sua partner.





L’ex UeD Giulio Raselli fidanzato con Carlotta Adacher

Stiamo parlando di Giulio Raselli, che ha avuto in passato delle relazioni sentimentali con Giulia Cavaglià e Giulia D’Urso. Ora non si sapeva più molto sulla sua vita amorosa, almeno fino a questo momento. La vacanza la sta trascorrendo in un resort sfavillante situato nel territorio turco. I due fidanzati sono stati beccati, mentre si trovavano al bordo di una piscina e pareva che si stessero per abbracciare. Poi lui ha postato una foto, nella quale si vedono le sue gambe e quella di lei. Un’ulteriore certezza.

Dunque, Giulio Raselli non è più single, come confermato da Deianira Marzano, che sui social ha scritto: “Ma guarda un po’, Carlotta Adacher e GRRRASELLI in atteggiamenti molto intimi…Attenzione che i vostri amici spifferano…”. Quindi, è stata l’influencer a fornire proprio il nome della presunta partner. Carlotta Adacher ha 34 anni ed è stata una tentatrice di ‘Temptation Island’, andato in onda l’anno scorso su Canale 5. Lei, grazie al reality di Filippo Bisciglia, ha poi avuto una storia con Alessandro Autera, durata molto poco.

Giulio Raselli è nato a Valenza, un paese in provincia di Alessandria, il primo gennaio del 1990. Ha una grande passione per il mondo del basket e lavora all’interno della gioielleria di famiglia, oltre ad essere stato il creatore di un brand di gioielli. Nel 2018-2019 è stato il corteggiatore di Giulia Cavaglià, poi nella stagione televisiva 2019-2020 è stato tronista e ha scelto come partner Giulia D’Urso.

