Giulia Stabile è stata la vincitrice di Amici 20 e nella scuola, quella che era stata etichettata come pupilla di Maria De Filippi, è diventata ‘famosa’ non solo per la sua bravura ma anche per la sua storia d’amore con Sangiovanni. All’inizio dell’estate, dopo quasi tre anni dal loro primo incontro, Giulia e Sangiovanni si sono detti addio lasciando senza parole tutti i loro fan e i telespettatori che avevano tifato per loro.

“Giulia e Sangiovanni si sono praticamente lasciati! Pare che a fare il primo passo verso la decisione drastica sia stato lui. Zero tradimenti o difficoltà caratteriali, semplicemente non andava più da un po’ di tempo. Entrambi, attualmente, sono proiettati sul nuovo lavoro”, aveva scritto l’influencer Amedeo Venza ed esperto di gossip su una Instagram story.

Giulia Stabile e Wax di Amici di nuovo insieme

“Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni? Posso solo dire che per me lui è e resterà sempre il mio primo grande amore”, aveva spiegato Giulia Stabile in una intervista rilasciata a Grazia. Una frase che aveva in qualche modo confermato l’addio dal cantante di Lady e Farfalle. Dopo l’addio della coppia sono stati tanti i flirt a lei attribuiti, ma sicuramente quello su Wax è quello che ha fatto chiacchierare di più.

Per ora le bocche della ballerina e del rapper 20enne restano cucite, nonostante egli avvistamenti della ”coppia” proseguano incessanti. Questa estate i due ex concorrenti del talent Amici di Maria De Filippi – lui ha partecipato all’ultima edizione – sono stati infatti intercettati anche a Como, durante una passeggiata e nella ultime ore è arrivata anche una segnalazione a Deianira Marzano.

“Deia, foto di Giulia e Wax di ieri sera”. Nello scatto si vedono i ragazzi molto vicini intenti, forse, a fare un passo di danza in mezzo alla strada. Secondo l’esperta di gossip tra i due ex alunni di Amici c’è solo una bella amicizia ma tanti altri pensano invece che ci sia del tenero. Intanto, come riporta Novella2000, Amedeo Venza ha lanciato una segnalazione che riguarda Sangiovanni. Venza, infatti, ha reso note le immagini del cantante in compagnia di una ragazza, l’ipotetica nuova fidanzata, che si chiama Alessia.