Giulia Stabile e Sangiovanni, sembrava non dover finire mai questa storia d’amore nata tra i banchi di Amici di Maria De Filippi. O meglio questo si auguravano i fan. Ma per motivi che né la ballerina e vincitrice del talent né il cantante hanno deciso di rivelare, dopo due anni insieme la loro relazione è arrivata al capolinea. Si sono allontanati piano piano, con buona pace di chi ancora non si dà pace per questa rottura. Sono giovanissimi del resto, e anche nel pieno delle loro carriere. Ma a quanto dicono certe voci avrebbero entrambi nuove frequentazioni.

Diversi i flirt che sono stati attribuiti a entrambi in questi mesi e in questa calda estate 2023 ecco spuntare nuovi gossip. L’ultimo su Sangiovanni è arrivato a Deianira Marzano, che l’ha ricondiviso tra le Storie Instagram pur specificando che si tratta di un’indiscrezione e come tale va presa con le pinze. “Lui ha appena messo un post sul suo viaggio in Giappone dove si vede chiaramente che non stava facendo colazione da solo in stanza”, si legge nel messaggio dell’utente rimasta anonima.

“Si baciavano”: Giulia Stabile insieme al famoso dei social?

E ancora: “Dunque quando tutti i suoi famigliari sono andati a vedere la sua ex fidanzata Giulia all’evento per Carla Fracci, lui stava in Giappone con la nuova fiamma Alessia”. Si sa solo che questa presunta nuova fiamma è di Vicenza, nulla più. Ma questa volta anche su Giulia Stabile è arrivata una segnalazione.

Sembrava che fosse dedita solo allo studio e agli impegni professionali anche in questi mesi estivi, ma ora, dopo aver partecipato a diversi stage la ballerina romana si sta godendo qualche giorno di vacanza all’insegna della spensieratezza e dell’allegria con alcuni amici, tra cui anche Samuele Barbetta, suo ‘compagno’ all’interno della scuola di Amici.

E proprio da Ponza arriva la segnalazione del portale Webboh, che pubblica anche la foto che trovate qui sopra. Secondo il sito Giulia Stabile avrebbe instaurato una particolare sintonia con Diego Lazzari, star di Tik Tok classe 2000. Sono stati visti insieme e c’è chi parla anche di bacio. Ma naturalmente, come nel caso di Sangiovanni, bisognerà aspettare conferme ufficiali per avere certezza.