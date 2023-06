Momento di grande tensione tra Giulia Salemi ed Edoardo Donnamaria, infatti nelle scorse ore c’è stato un episodio che ha lasciato tutti senza parole. Tra i due non è mai corso buon sangue, infatti l’opinionista social e l’ex concorrente del GF Vip 7 hanno avuto delle incomprensioni, anzi, lui aveva fatto intendere qualcosa di poco carino nei confronti della fidanzata di Pierpaolo Pretelli. E ora c’è stato un altro gesto, destinato a creare polemiche.

Per Giulia Salemi non è un periodo facile e questo ultimo atto con Edoardo Donnamaria conferma che lo stress sia evidente. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato che il suo rapporto con Pretelli sarebbe in crisi, infatti lei ha anche fatto una cosa parecchio brutta. Lui aveva pubblicato una foto in accappatoio e la ragazza aveva inizialmente messo mi piace, poi glielo ha tolto presumibilmente in seguito a qualche litigio.

Giulia Salemi ed Edoardo Donnamaria, alta tensione

Nelle scorse ore Giulia Salemi ed Edoardo Donnamaria si sono incontrati perché hanno partecipato ad un compleanno di un ex gieffino. Erano entrambi nella lista degli invitati, insieme a tanti altri volti del programma, e a un certo punto si è registrato un avvicinamento tra i due. Ma lei ha invece immediatamente avuto un atteggiamento negativo nei riguardi del giovane. Ma vediamo cosa è esattamente successo.

Giulia e Donnamaria sono stati al party di Alberto De Pisis, che ha brindato ai suoi 33 anni. E Amedeo Venza ha pubblicato delle immagini, che confermano il gelo tra i due: “Aria tesa ieri ad un compleanno dove erano invitati diversi protagonisti del GF Vip! Nello specifico pare che Edoardo Donnamaria arrivato solo per dare gli auguri al festeggiato abbia provato a salutare Giulia Salemi senza essere ricambiato. Alcuni presenti fanno sapere che in effetti Giulia non ha voluto salutare Edoardo per via di alcune allusioni che lui aveva fatto mesi fa nella Casa”.

Quindi, Donnamaria aveva fatto un passo verso Giulia Salemi, che non è stato accolto positivamente da quest’ultima. Vedremo se nelle prossime ore romperanno il silenzio per spiegare meglio cosa è accaduto tra i due.