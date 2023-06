Giulia Salemi, forse il nome più chiacchierato di questi giorni. Per gossip e tv. Intanto stop alle voci di una crisi con Pierpaolo Pretelli. Proprio nelle ultime ore è arrivata la foto dei due insieme al party dell’ex concorrente del GF Vip 7 Alberto De Pisis. Una foto di coppia che sembrerebbe raffreddare le indiscrezioni circa un allontanamento. Non si parla d’altro da giorni, anche se nessuno dei due ha mai parlato di crisi, come già successo in passato. È lei a essere amica del festeggiato e il fatto che Pretelli l’abbia accompagnata alla serata significherebbe un nuovo riavvicinamento tra i due.

La foto con Dayane Mello al compleanno di Alberto De Pisis ha però tranquillizzato solo in parte i fan dei Prelemi. Il silenzio della coppia a proposito di questo argomento continua infatti a preoccupare il loro pubblico social. Il fatto che i due non si siano affrettati a smentire le indiscrezioni a proposito di una rottura imminente ha spinto chi li segue a pensare che qualcosa di vero dietro le voci di crisi ci sia eccome.

Leggi anche: “Costretta a farlo”. Crisi Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, tirata in ballo anche la mamma Fariba





Giulia Salemi, la notizia è arrivata

Poi le questioni di lavoro. Siamo sempre nella sfera delle indiscrezioni ma pare che Giulia Salemi sia stata confermata al GF Vip 8 che sarà un mix tra vip e nip in realtà. Mancano diversi mesi all’ingresso dei concorrenti nella Casa e le voci sul cast fioccano. Alfonso Signorini resta una garanzia, ci sarà ancora lui al timone del reality e a quanto si dice anche la sua pupilla.

Giulia Salemi potrebbe essere infatti la seconda garanzia della prossima edizione del programma di Canale 5 che pochi mesi fa ha visto il trionfo di Nikita Pelizon. Ma in quale ruolo? Non come opinionista come si vociferava, anche se restano ancora da identificare le possibili sostitute (o sostituti) di Sonia Bruganelli e, forse, anche di Orietta Berti.

Secondo Amedeo Venza Giulia Salemi manterrà infatti il ruolo di “inviata social”. “Sarà ancora Giulia Salemi la commentatrice social del GF Nip e/o Vip!!! E ora è caccia agli opinionisti!!!”, scrive l’esperto di gossip. Dunque Alfonso Signorini ha deciso di confermarla di nuovo nel suo ruolo. Ma è bene precisare che per il momento si tratta solo di una indiscrezione, anche se conduttore e influencer non l’hanno ancora smentita.