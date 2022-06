“Non stanno più insieme?”. Problemi per la coppia vip italiana: la notizia è una vera sorpresa

La notizia è di quelle clamorose e riguarda Giulia De Lellis e Carlo Beretta. Di loro non si stava parlando molto, anche perché sembrava che tutto stesse andando a gonfie vele. La ragazza pareva aver trovato la sua stabilità sentimentale definitiva, eppure ciò che è emerso nelle ultime ore non è affatto bellissimo. Stanno girando voci, anche se alcune sono contrastanti tra di loro, che farebbero immaginare una situazione tutt’altro che facile che si sarebbe creata tra i due partner.

Mesi fa invece Giulia De Lellis e Carlo Beretta non erano stati i protagonisti di un episodio, ma solamente lei per alcuni problemi di salute: “Ho fatto alcuni esami e i risultati non mi sono piaciuti…”, con queste parole, l’influencer romana annunciava di sentirsi in ansia. “Sono un po’ provata perché ho ricevuto delle risposte che non mi piacciono molto ma spero di sistemare tutto il prima possibile..”, poi l’appello rivolto a tutti: “Ascoltate sempre il vostro corpo, vi prego! Vi lascio immaginare il mio stato d’animo..”.





Giulia De Lellis e Carlo Beretta, ipotesi di crisi

Giulia De Lellis e Carlo Beretta non sono stati avvistati insieme nell’ultimo periodo e anche sui social network le attività si sono ridotte sensibilmente. Di qui l’ipotesi che qualcosa non starebbe andando nel verso giusto. Un esperto di gossip ha dato per certa la crisi sentimentale in atto, mentre un influencer ha fornito tutt’altra versione. Ciò che è certo è che qualcosa starebbe succedendo e si è in attesa di avere anche qualche delucidazione ufficiale da parte dei diretti interessati.

Questo quanto rivelato su Giulia De Lellis e Carlo Beretta da Alessandro Rosica: “Periodo di crisi accertato “da me” per “niente popo di meno che” Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta. La prima crisi è purtroppo arrivata. Il tutto suona come una pausa di riflessione momentanea. Non ci resta che attendere news (per ora si escludono tradimenti e cose peggiori). Solo una crisi di passaggio. La coppia sarà abbastanza solida per tornare a sorridere”. Ma Amedeo Venza ha smentito tutto categoricamente.

Venza ha invece fatto sapere che non ci sono assolutamente conferme di una crisi amorosa tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta, i quali avrebbero solamente fatto una scelta ben precisa: non pubblicare molto sui social network per evitare che ci siano troppe attenzioni rivolte su di loro. Comunque i prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per saperne di più.

