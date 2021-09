“Ho fatto le analisi, sono preoccupata”. Giulia De Lellis, l’annuncio sulla sua salute: “Vi lascio immaginare…”

Giulia De Lellis, l’appello ai fan. Il più recente post pubblicato dalla nota influencer desta non poca preoccupazione. Infatti nelle ultime ore i suoi 5 milioni di follower hanno appreso che Giulia De Lellis si è sottoposta ad alcune analisi. Condizioni di salute che pare stiano mettendo in allarme tutti.

Prova a mantenersi ancora un po’ vaga, ma non per questo l’appello risuona debola. Giulia De Lellis ha raccontato ai follower di essersi recata in clinica per sottoporsi ad alcune analisi: “Ho fatto alcuni esami e i risultati non mi sono piaciuti…”, con queste parole, l’influencer romana annuncia di sentirsi in ansia.

“Sono un po’ provata perché ho ricevuto delle risposte che non mi piacciono molto ma spero di sistemare tutto il prima possibile..”, poi l’appello rivolto a tutti: “Ascoltate sempre il vostro corpo, vi prego! Vi lascio immaginare il mio stato d’animo..”.





Prelievo del sangue fatto, ma l’influencer non smette di stupire tutti anche con un pizzico di dovuta ironia per smorzare la tensione: “Tolto un paio di litri di sangue (scherzo ma non troppo).. ora colazione, meritata!”. Il messaggio si conclude con un ringraziamento pubblico.

“Ringrazio il ragazzo per la pazienza”. E che Giulia sia spesso colta dall’ansia non è una novità. L’influencer ha ammesso: “Faccio terapia e sono davvero favorevole a riguardo e la consiglio a chiunque. Non solo se avete un problema ma anche solo se avete l’esigenza di tirare fuori qualcosa di più se siete più chiusi e riservati”.