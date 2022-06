“Si è sposata, che bello”. Nozze per la figlia vip della nostra tv, fiori d’arancio dopo due figli

Giulia Carnevale, matrimonio per la figlia di Paola Perego. Sì, avete capito bene, per la popolare conduttrice un’altra splendida notizia dopo che nel gennaio scorso è diventata nonna per la seconda volta. Bellissime le foto delle nozze pubblicare sui social network e condivide dalla stessa presentatrice, al settimo cielo per questo lieto evento riguardante la giovane. Quest’ultima aveva già costruito un’importante famiglia con il suo neo marito, ma ora ha coronato un altro sogno.

Dunque, Giulia Carnevale, matrimonio per la figlia di Paola Perego e festa enorme. Mesi fa lei è diventata mamma per la seconda volta. È la figlia della precedente relazione della conduttrice, oggi legata al manager Lucio Presta, con l’ex calciatore Andrea Carnevale, da cui è nato anche Riccardo. Classe 1992, la neo mamma bis è titolare della Cassandra mgmt, un’agenzia di talent management e digital campaign che vanta nomi come Vittoria Schisano e Jonathan Kashanian.





Giulia Carnevale, matrimonio per la figlia di Paola Perego insieme al suo compagno di lunga data, ora diventato marito, Filippo Giovannelli. Con lui ha concepito e ha accolto con grande gioia anche i due figli, che si chiamano Alice e Pietro. Entrando nei dettagli dei fiori d’arancio, come riportato da Today, la cerimonia ha avuto luogo sul litorale della regione Lazio, precisamente nel territorio di Sperlonga, all’interno del locale Riva di San Corro. Un momento indimenticabile anche per la mamma Paola Perego.

E sempre il sito Today si è soffermato su Giulia Carnevale, che tempo fa si soffermò sull’essere madre: “Donne che volete avere figli, quando vi diranno che è un momento meraviglioso della vita dove si vedono solo animali fatati, unicorni ed elefanti rosa che volano, diffidate, arriverà un momento in cui vi sentirete dei contenitori esausti”. Ora, ha dunque realizzato anche questo obiettivo di convolare a nozze col suo Filippo e Paola Perego non può che definirsi estremamente soddisfatta.

Paola Perego ha concepito la figlia Giulia Carnevale con l’ex marito Andrea Carnevale, che era un noto calciatore. Oltre a Giulia è venuto alla luce anche il figlio Riccardo. Poi hanno divorziato e nel 2011 lei ha sposato Lucio Presta. Il 2020 è stato un anno nefasto per la donna: prima ha contratto il Covid, poi ha dovuto dire addio al suo adorato papà proprio a causa del coronavirus.

