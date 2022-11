Giulia Salemi dimagrita. La nota ex gieffina e influencer ha finalmente raccontato a tutti i fan il suo rapporto con il corpo alla luce di un cambiamento drastico che talvolta ha sollevato anche qualche preoccupazione. Ma dalle parole dell’ex gieffina, pare non ci sia nulla di grave, anzi, lei stessa ha ammesso di essere in una splendida fase di vita.

Giulia Salemi, perché è dimagrita. Tanti chili fa, racconta l’influencer, il rapporto con il suo corpo era decisamente diverso. Oggi si professa felice e soddisfatta, tanto della sua carriera professionale quanto della sfera privata. E di recente anche presso la Camera dei Deputati, le parole di Giulia Salemi chiamata a parlare con un discorso contro la violenza sulle donne, ha riscosso notevole successo.

Giulia Salemi, perché è dimagrita: “Il mio rapporto con il corpo oggi…”

Pace fatta dunque con il passato, e in tutti i sensi, gli italiani hanno avuto prova che oltre la sua bellezza mediterranea esiste ben altro: e anche la ritrovata forma fisica le sta permettendo di acquisire ancora più sicurezza nelle proprie qualità caratteriali, oltre che fisiche. Giulia Salemi ha confessato di essere riuscita ina grande impresa personale: raggiungere la forma fisica che ha sempre desiderato di avere. (“Perché ha un seno più piccolo dell’altro”. Giulia Salemi, ora si scopre il triste motivo).

“Il successo può essere deleterio, ho visto persone che si sono rovinate pensando di averlo raggiunto. Bisogna mettersi in discussione senza perdere umanità”, confessa Giulia Salemi che aggiunge senza mezzi termini: “Sono più sicura di me, più matura. Fisicamente è un miracolo. Mi sono tormentata per anni, ho sofferto perché non riuscito a trovare una forma fisica adatta, passavo da diete ferree al divorare qualsiasi cibo. Ero infelice. Sono cambiata dopo il Gf Vip e grazie a Pierpaolo, che mi ha dato molta serenità, è stato lui la mia dieta!”.

Oggi Giulia Salemi è più soddisfatta e ammette di aver superato diverse paranoie. Ora può tornare a “indossare tutto quello che ho sempre voluto”, confida ancora con il sorriso sulle labbra: “Sono nel mio parametro di bellezza, non in quello degli altri”. E quando oggi si guarda allo specchio vede “una ragazza soddisfatta. Sono molto autocritica, ma oggi lo dico: sono fiera di me”.