Giorgia Palmas e Filippo Magnini, un altro straordinario momento sembra vicinissimo da raggiungere. I fan sono già in trepidante attesa, visto che a breve entrambi potrebbero seriamente fare qualche comunicazione ufficiale. Ovviamente non siamo in presenza di notizie certe al 100%, ma quello che sta venendo fuori in queste ore è qualcosa di veramente importante. A riferirlo è il sito Il Sussidiario, che ha riportato anche qualche frase di entrambi che fa andare verso questa direzione.

Lo scorso mese di maggio Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono convolati a nozze. “Abbiamo dormito poco”, hanno confessato davanti alle telecamere di Verissimo. Ma se qualcuno sta già andando oltre, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno puntualizzato sorridendo che il motivo è riconducibile ai festeggiamenti. Infatti le nozze sono durate fino alle 4 di mattina e poi alle 8 erano già in piedi. Progetti futuri? Il viaggio di miele al momento deve attendere: “Adesso non è il momento per la luna di miele e quindi aspettiamo un momento più tranquillo, tra lavoro e impegni di famiglia”.





Giorgia Palmas e Filippo Magnini, dopo le nozze un figlio? La voce

Fantastica la voce che sta circolando su Giorgia Palmas e Filippo Magnini. I neo sposi si stanno rilassando in vacanza in Sardegna, in compagnia della loro figlia Mia. La coppia ha innanzitutto dichiarato a Nuovo Tv: “Per noi è stato importante sposarci in chiesa davanti a Dio”. Lo stesso settimanale ha poi scritto: “Premuroso mentre Mia sguazza in mare con l’aiuto della mamma, Magnini si preoccupa di coprirle capo con un berretto per proteggerla dal sole. Ma la bimba non ha voglia di tenere il cappellino”.

Poi è stato aggiunto: “In acqua è troppo felice. Evidentemente ha ereditato la stessa passione del papà, ex campione di nuoto. A bagno finito, Filippo riporta la bimba di casa sulla spiaggia”. Ma è una dichiarazione ufficiale di Giorgia Palmas e Filippo Magnini che ha fatto far girare una voce top: “Se ci fossimo incontrati prima sicuramente avremmo avuto più di un figlio. In questo caso lasciamo fare al destino”. Non si sono sbilanciati, ma non hanno assolutamente escluso la possibilità di diventare genitori un’altra volta.

E Il Sussidiario ha voluto sottolineare con maggiore forza quella frase, in cui si fa riferimento al destino. Non hanno assolutamente chiuso le porte alla possibilità di concepire un altro figlio, anche se forse preferiscono non pensarci troppo. Ma sta di fatto che dopo il matrimonio questo potrebbe essere il punto esclamativo in una coppia già di per sé perfetta.

“La nostra prima notte”. Giorgia Palmas e Filippi Magnini, niente giri di parole: viene fuori tutto