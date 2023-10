Clamoroso retroscena sulla fine della storia tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. Il messaggio social con cui il Presidente del Consiglio ha ufficializzato la conclusione del rapporto con il compagno e padre di sua figlia Ginevra sta facendo ancora discutere. Tutto è avvenuto subito dopo la pubblicazione di alcuni fuori onda e video in cui il giornalista di “Diario del giorno” fa delle uscite decisamente sopra le righe con una collega.

Come se non bastasse il conduttore sarebbe stato anche licenziato da Mediaset. In realtà la situazione è ancora poco chiara. C’è chi dice che l’ex di Giorgia Meloni si sia autosospeso mentre il Corsera fa sapere che i vertici di Mediaset starebbero valutando se Giambruno abbia violato il codice etico dell’azienda. Fatto sta che si è creato il caos sui social con persone che hanno approfittato dell’occasione per mettere in mezzo pure la figlia della coppia Ginevra. Ma ora arriva una pesante indiscrezione…

L’indiscrezione su Giorgia Meloni: “Dalla Sicilia raccontano che…”

La notizia bomba la dà il sito di Fabrizio Corona “Dillinger News” che fa sapere: “E se il cuore di Giorgia Meloni fosse già occupato? Dalla Sicilia ci raccontano che…”. In sostanza si racconta che la premier avrebbe una relazione da qualche tempo con l’assessore Manlio Messina“. Cosa c’è di vero? Difficile dirlo, ma di sicuro ci sono diverse foto che ritraggono i due sorridenti. Molto sorridenti.

Non bastano certo alcune foto per confermare il gossip. Ma è un fatto che a poche ore, forse minuti, dal messaggio di Giorgia Meloni con cui annuncia la fine della relazione con Andrea Giambruno ecco spuntare l’indiscrezione. Nell’articolo si fa sapere inoltre che Manlio Messina è un amico di infanzia proprio di Fabrizio Corona. E ancora: “Bello e bravo. Nel 2017 è stato nominato da Giorgia Meloni coordinatore regionale di Fratelli D’Italia per la Sicilia Orientale”.

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.… pic.twitter.com/1IpvfN8MgA — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2023

Giorgia Meloni va spesso a Catania, informa il sito. E sul rapporto con Manlio Messina si dice: “Spesso vicini, spesso abbracciati. Anche se manca la pistola fumante di un “qualcosa di più” si capisce che sono molto amici. Qualcuno si sbottona, parla di un rapporto molto stretto ma “Manlio è sposato”. Possibile che sia lui a far battere il cuore alla Giorgia nazionale?”.

