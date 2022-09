Il trionfo alle elezioni politiche del centrodestra ha un nome e un volto: Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia è il primo partito a livello nazionale e ha trascinato con i suoi voti la coalizione al successo. Come da accordi presi prima delle elezioni tra i componenti del centrodestra, chi prende più voti esprime il premier. Così di conseguenza Giorgia Meloni potrebbe essere la prima donna a governare l’Italia: con ogni probabilità sarà lei a chiedere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’incarico per la formazione del nuovo governo che dovrà traghettare il Paese in questa difficile fase economica e sociale.

In questi giorni si parla molto della famiglia di Giorgia Meloni. A congratularsi con la leader di Fratelli d’Italia è stata la sorella Arianna che ha affidato ai social il suo pensiero: “Se solo sapessero l’ansia che hai provato, come quella prima volta a Porta a Porta. “Le notti passate in bianco a studiare. I silenzi e le angosce, spesso insieme, per capire, riflettere e guardarsi intorno. Gli sfoghi, quando eri troppo stanca e sapevi che con me potevi mostrare il tuo lato vulnerabile. Non ti ho visto mai cedere alle lusinghe del potere, mai privilegiare il tuo interesse personale rispetto a quello che consideravi giusto fare per questa Nazione”.

Leggi anche: Nuovo governo, totoministri. La possibile squadra di Giorgia Meloni tra sorprese e delusioni





Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, il compagno: “Non vivremo lì”

Giorgia Meloni è mamma di una bimba di sei anni, Ginevra, avuta dalla relazione con il compagno Andrea Giambruno che probabilmente sarà il primo first gentleman italiano: “Voglio ringraziare la mia famiglia, Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me”, ha detto Giorgia Meloni dopo le elezioni. Andrea Giambruno, che ha 41 anni, lavora a Mediaset come giornalista.

Andrea Giambruno ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della vittoria della sua compagna: “È qualcosa di epocale: per Giorgia, è il completamento di un percorso lungo trent’anni; per nostra figlia, è una pagina di storia che, quando sarà grande, la renderà orgogliosa di sua madre”. “Non sono tipo da copertine o foto patinate – ha proseguito -. Infatti nei nove anni con Giorgia, abbiamo sempre separato gli ambiti lavorativi”. Il compagno di Giorgia Meloni ha specificato che la accompagnerà nei viaggi di Stato, all’Eliseo o alla Casa Bianca solo “se bisogna andare, e quando Giorgia me lo chiederà, lo farò con piacere. Ma non smanio per esserci”.

E ha annunciato che non si trasferiranno a Palazzo Chigi: “Non credo proprio” – del resto, è normale “che facciamo crescere una bimba di sei anni in un palazzo tipo Versailles? Anche un po’ meno, grazie. Una casa ce l’abbiamo”. Casa Giambruno-Meloni, conclude il compagno di Giorgia, è organizzata “alla giornata. Di solito, porto io la bimba a scuola e vado a prenderla. Faccio il giornalista a Studio Aperto, lavoro sempre di sera e torno a casa all’una di notte: questo mi permette di essere il più libero dei due di giorno, quando faccio il papà. Giorgia fa ottimamente la mamma quando non ha altri impegni. Ci dividiamo non dico equamente, ma quasi”.