Una gioia immensa per Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano ha ricevuto una delle notizie più belle che un essere umano può ascoltare in tutta la sua vita. Ed è arrivata decisamente a sorpresa, almeno per i fan di lui, visto che proprio nessuno si aspettava di dover leggere di un avvenimento così importante. A riferire tutto in via assolutamente esclusiva è stato il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ‘Chi’, che ha anche pubblicato un’immagine emblematica che non lascia spazio ad alcun dubbio in merito.

Recentemente l’artista si è mostrato per la prima volta con la fidanzata Denise Esposito. I due infatti hanno preso parte al matrimonio di Lele Blade, famoso rapper napoletano che è convolato a nozze con la modella Maggie Suarez. Fra gli ospiti del matrimonio che si è tenuto a Casoria anche Gigi D’Alessio e la giovane fidanzata come mostrano gli scatti apparsi nelle Stories del cantante, con lui e Denise che sorridono felici mentre si abbracciano. E ora riguarda proprio loro due la splendida novità.

La rivista di gossip ha quindi annunciato che Gigi D’Alessio sta per allargare ancora la sua famiglia, infatti avrà presto il suo quinto figlio. La sua nuova dolce metà è infatti incinta e nell’immagine postata da ‘Chi’ si vede il cantante partenopeo toccarle la pancia. La differenza di età tra i due è notevole, ma coloro che sono vicini alla coppia ritengono che ci sia davvero un grande amore. Lei ha 26 anni in meno di lui ed è pronta a costruirsi un futuro meraviglioso insieme all’uomo, entusiasta per questa news.





Come detto, Gigi D’Alessio avrà il suo quinto figlio mentre la giovane sarà mamma per la prima volta in assoluto. Questo quanto scritto dal settimanale ‘Chi’: “Gigi D’Alessio non soltanto ha una nuova compagna ma diventerà padre in autunno. Si tratta del quinto figlio per lui, che ne ha avuti tre dalla prima moglie e uno da Anna Tatangelo”. E poi è stato anche aggiunto che la stessa Tatangelo “è stata fotografata per la prima volta mentre scambia effusioni con il nuovo compagno, il rapper Livio Cori”.

Gigi D’Alessio ha un matrimonio alle spalle con Carmela Barbato e da lei ha avuto i figli Claudio, Ilaria e Luca, nato nel 2003. Poi ha concepito anche un altro figlio con Anna Tatangelo, che si chiama Andrea. Tornando a Luca, il 21 giugno gli ha dato un regalo immenso perché ha finalmente svolto con successo gli esami di Stato. Si è sottoposto agli orali della maturità e ha poi festeggiato questo traguardo con una bella foto.