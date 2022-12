Splendida notizia per Gigi D’Alessio, infatti una decisione sulla sua vita privata sarebbe già stata presa. Coinvolta ovviamente anche la sua dolce metà Denise Esposito, che gli ha regalato il figlio Francesco nel gennaio scorso. I due si amano alla follia e sono stati beccati nei giorni scorsi dai paparazzi, che subito hanno notato un dettaglio molto interessante e che potrebbe rappresentare una svolta totale per entrambi. Si resta in attesa di conferme ufficiali, ma l’indizio appare davvero inequivocabile.

Dunque, Gigi D’Alessio ci avrebbe pensato su, ma la decisione importante sulla sua vita privata sembrerebbe ormai quasi realtà. Alcuni giorni fa sono state mostrate delle foto del figlio di Gigi D’Alessio e Denise Esposito. Il piccolo Francesco è così approdato su Instagram, attraverso il profilo ufficiale della nuova fidanzata del noto cantautore napoletano. Infatti, la ragazza ha appena condiviso una foto che la ritrae sorridente in piscina insieme al suo primo figlio. Ed è impossibile non notare un particolare dettaglio: l’incredibile somiglianza tra padre e figlio.

Leggi anche: “È identico”. Gigi D’Alessio e Denise, il figlio Francesco è bellissimo. E si nota la somiglianza





Gigi D’Alessio, decisione sulla sua vita privata: riguarda Denise Esposito

Le immagini postate dal settimanale Gente sono sotto gli occhi di tutti, in particolare la notizia relativa a Gigi D’Alessio e alla sua presunta decisione sulla sua vita privata legata a Denise Esposito è diventata virale grazie ad una foto eloquente. Addosso alla sua compagna è infatti apparso qualcosa di molto significativo e quindi c’è chi sia pronto a giurare che lui abbia già compiuto un gesto indimenticabile. E non resterebbe altro da fare, se non attendere l’annuncio definitivo della coppia.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito sono stati immortalati nella città di Milano da Gente, mentre passeggiavano insieme al loro adorato figlio Francesco. Sul dito della ragazza però è stato possibile vedere uno spettacolare anello, che farebbe presagire un matrimonio ormai dietro l’angolo. C’è chi dice che ci sia già stata la proposta da parte dell’artista napoletano e quindi il 2023 potrebbe essere l’anno giusto per vedere i due convolare a nozze. E i fan stanno già sognando letteralmente ad occhi aperti.

Gigi D’Alessio ha iniziato la relazione sentimentale con Denise dal febbraio del 2021. Nonostante la grande differenza di età, visto che si passano 26 anni, il feeling è stato subito totale e il 24 gennaio scorso hanno anche avuto la gioia più grande con la nascita del piccolo Francesco.