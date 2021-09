“È nata Giselle!”. Gigi D’Alessio, un’altra gioia immensa. Le prime foto di famiglia

Gigi D’Alessio, la notizia arriva oggi. Il cantante sta decisamente vivendo un periodo ricco di forti emozioni. Dopo la notizia della dolce attesa della fidanzata Denise Esposito, per il 54enne è tempo di dare il benvenuto a Giselle, frutto dell’amore tra il figlio del cantante, Claudio D’Alessio, e della compagna Giusy Lo Conte.

“Il destino ha voluto che la mia vita si tingesse di Rosa. Oggi è nata la mia terza Principessa. Benvenuta Giselle D’Alessio, il tuo nome vuol dire “Promessa” quella che faccio a me stesso, di impegnarmi ad essere un papà degno delle mie figlie Giusy sarà un lungo cammino, ma insieme a te… una solo una piacevole passeggiata. Ti Amo amore mio #forever #family #love”.

Con questo messaggio di pura gioia, il figlio di Gigi D’Alessio annuncia a tutti di essere diventato papà e di aver reso Gigi nuovamente nonno. Un traguardo importante nella vita del cantante, ma anche in quella del figlio Claudio, diventato a sua volta papà per la terza volta.





Claudio D’Alessio, per chi non lo sapesse, è già papà di una bambina nata da una prima relazione con Nicole Minetti, e di Sofia, nata nel 2020 dall’amore tra D’Alessio Junior e la sua attuale compagna Giusy Lo Conte. E nelle ultime ore, ad annunciare l’arrivo della più piccola di casa, proprio il neo-papà su Instagram.

La piccola si mostra infatti in una serie di scatti avvolta in un lenzuolo ma soprattutto nel caldo abbraccio di mamma e papà. Una gioia immensa che viene dunque condivisa dai numerosissimi fan, che non perdono tempo a complimentarsi anche con il nonno.