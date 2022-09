Gigi D’Alessio e il figlio Francesco. Sorpresa durante il concerto del cantante napoletano – una tappa del suo tour ‘Figli di un Dio Minore – in cui a un certo punto è spuntato sul palco Gigi D’Alessio è uscito con il piccolo in braccio. Una presentazione che ha emozionato il pubblico dell’artista, diventato padre per la quinta volta dalla compagna Denise Esposito.

Frutto d’amore avuto lo scorso gennaio assieme alla compagna Denise Esposito, il bimbo ha fatto la sua prima uscita pubblica in braccio a un orgoglioso Gigi D’Alessio. “Questa è la cosa importante che vi volevo dire: lui è Francesco. Per la prima volta sul palco”, ha detto il cantante durante il concerto. Gigi D’Alessio e il figlio Francesco sono stati accolti con un lunghissimo applauso e il video del bellissimo gesto dell’artista campano è stato ripostato anche da Denise Esposito, da qualche anno legata al cantante e madre di Francesco, quinto figlio di Gigi D’Alessio.





Gigi D’Alessio e il figlio Francesco: il video di presentazione durante il concerto

Dal primo matrimonio D’Alessio ha avuto Claudio, Luca (cantante ed ex concorrente di Amici) e Ilaria e Andrea, avuto dall’ex compagna Anna Tatangelo. Dopo il video di Gigi D’Alessio e il figlio Francesco, il collega Nino D’Angelo, saluti sul palco insieme all’amico, dopo aver dato un bacio al piccolo ha commentato: “Francesco è tale e quale alla mamma”.

Dopo la fine dellalunga relazione con Anna Tatangelo, il cantautore ha iniziato a frequentare Denise Esposito, sua fan di ben 25 anni in meno e ha cercato di tenere nascosta la relazione. Usciti allo scoperto quando ormai la relazione era ben salda e non poteva essere ancora nascosta, Gigi D’Alessio e Denise Esposito sono usciti dallo scoperto e lo scorso gennaio sono diventati genitori di Francesco. Lei, 30 anni, non fa parte del mondo dello spettacolo: studia Giurisprudenza e il suo sogno è quello di diventare avvocato.

Questa estate il cantante ha pubblicato la prima foto di coppia scattata a Mykonos, dove lui aveva in programma un concerto. “Io, tu e a luna”, aveva scritto lui a corredo della foto con tanto di bacio, facendo il pieno di like e di commenti anche da parte degli amici vip come Ivan Granatino, Bianca Atzei, Clementino. Dopo la foto è arrivata anche la presentazione in pubblico: con il video di Gigi D’Alessio e il figlio Francesco che ha fatto emozionare i suoi fan.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito, la prima foto insieme è spettacolare