“La mia vita è cambiata”. Gianni Sperti, momenti brutti che hanno segnato il volto di UeD

Gianni Sperti insieme a Tina Cipollari è uno dei personaggi più amati di Uomini e Donne. Opinionista che non si tira mai indietro dinanzi ai sotterfugi dei protagonisti del dating show e sempre pronto a prestare la sua spalla a chi ne ha bisogno. Una figura carismatica che ha saputo far fronte anche alle peripezie avventatesi nella sua vita privata.

Gianni Sperti ricorda il padre e Paola Barale

Gianni Sperti durante la pandemia ha dovuto far fronte a un doloroso lutto, quello della perdita del padre. La scomparsa dell’amato genitore ha portato l’ex ballerino a cambiare abitudini e religione. “Non sono più cattolico – ha affermato a Novella2000 -. Sono al 50% buddista. La quarantena mi ha fatto capire a maggior ragione quanto sia inutile, a volte, correre come matti, perché da un momento all’altro si blocca il mondo”.

L’opinionista di Uomini e Donne ha poi anche parlato della sua vita sentimentale effettuando un rewind. Paola Barale è stata una persona importante per lui, anche se il matrimonio non è andato come doveva. “Ognuno di noi ricorda quello che vuole ricordare. A me restano solo ricordi positivi, quando mi capita di pensarci”.

