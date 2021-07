Uomini e Donne è in vacanza da tempo: pausa estiva per il programma di Maria De Filippi. Di conseguenza cresce la curiosità dei tanti affezionati telespettatori per cercare di capire quali saranno le novità della prossima stagione. Nonostante vada in onda dal 1996, il programma ha più volte cambiato nel tentativo di intercettare i gusti mutevoli del pubblico nel tentativo di conservare la sua autenticità.

Le novità della prossima edizione riguarderanno la figura del tronista. È stata Maria De Filippi a spiegare quale sarà la tipologia di persone da cercare, con l’intenzione di ridare al programma un tocco di normalità che forse stava smarrendo. In una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha dato qualche anticipazione sul Trono Classico, spiegando come abbia progressivamente deciso di scartare influencer e personaggi troppo esposti sui social: “Oggi cerco un ragazzo che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti; quando ho capito che i tronisti erano diventati un cliché, ho deciso di cambiare”.

Nessuno stravolgimento, ma un cambio di prospettiva va avanti da diverso tempo e non inizierà solo con la prossima stagione. Il cambio di approccio punterà a dare spazio a personalità e profili più semplici, capaci di restituire un’idea di naturalezza maggiore. Chi resterà al suo posto nel ruolo di opinionista è Gianni Sperti.





Ormai la sua figura è diventata importantissima all’interno del dating show. I suoi interventi, al pari di quelli di Tina Cipollari, sono molto ficcanti e tendono a garantire quel tocco di imprevedibilità alla trasmissione. Di lui ha parlato Alessandro Rosica, esperto di gossip, che ha lanciato una indiscrezione. Si sarebbe infatuato di alcuni volti del programma: “Ha spesso avuto sbandate per qualche tronista e corteggiatore”. Non è stato fatto nessun nome, ma è bastata questa frase per accendere la curiosità dei fan. Anche perché Sperti, che dispensa giudizi di ogni tipo accanto alla collega Tina Cipollari, tiene molto alla sua vita privata.

In molti hanno chiesto se Gianni Sperti fosse impegnato sentimentalmente con qualcuno, visto che sui social è sempre molto riservato: Alessandro Rosica ha rivelato che in questo periodo l’opinionista non si frequenterebbe con nessuno. Tuttavia ha svelato anche dei retroscena legati a delle infatuazioni dell’ex ballerino nei confronti di alcuni volti noti di Uomini e Donne.