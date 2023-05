Giaele De Donà, dopo il GF Vip 7 il pubblico la adora. L’influencer è sicuramente una delle concorrenti più apprezzate di questa ultima edizione del reality show, anche per la sua personalità forte. Non ha vinto per poco: la sua avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia si è conclusa proprio durante la finale. Per lei solo il quarto posto, ma sicuramente è entrata nel cuore dei telespettatori, che l’hanno supportata per tanti mesi e ancora oggi la riempiono di like e di commenti e aspettano notizie sulla sua vita privata e professionale.

A proposito, è in arrivo un grande progetto che coinvolge anche le amiche del GF Vip 7: Giaele De Donà, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, che si fanno chiamare le OMG, hanno in serbo una novità. “Una cosa bellissima”, hanno fatto sapere su Instagram nelle scorse ore, senza però sbilanciarsi oltre. Tutte e tre si sono assentate dal social per una giornata intera ma, a quanto pare, per definire i dettagli di un impegno che le riguarda da vicino.

Giaele De Donà e il marito, la notizia e tutti muti

Anche sul fronte vita privata le cose sembrano andare alla grande per Giaele De Donà. Durante e anche dopo il suo percorso al GF Vip 7 se ne sono dette e scritte di ogni sul suo matrimonio con Brad. Matrimonio che è stato celebrato lo scorso anno e che, nonostante le chiacchiere, è solido più che mai.

La conferma, per chi ancora ha dei dubbi, arriva in un giorno speciale: quello del compleanno di lui. La ex concorrente del GF Vip 7 lo ha sorpreso con una dolcissima e romantica dedica sui social. Ha condiviso con i fan alcune immagini del suo matrimonio con Brad, a cui riservato parole d’amore che spazzano via ogni dubbio sul loro legame.

“Buon compleanno al marito più incredibile del mondo. Ti amo”, le parole di Giaele De Donà. “Il nostro matrimonio non sarà un matrimonio convenzionale ma se funziona è proprio per questo… Oggi più che mai ripenso a queste promesse. Tanti auguri hubby”. Quindi il testo delle promesse di matrimonio sotto al post che riassume la loro favola d’amore.