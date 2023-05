Giacomo Urtis, un nuovo intervento. Il chirurgo dei vip ed ex concorrente del GF Vip è sì solito operare anche i personaggi famosi ma questa volta ha deciso di andare lui stesso ‘sotto i ferri’. Ha fatto un altro ritocchino. Un altro perché si è già sottoposto a una serie di interventi in passato. Si è fatto asportare il grasso in eccesso e si è fatto scolpire il corpo rimodellando il lato b, bicipiti, tricipiti, addominali e pettorali. Ora, come anticipato, un altro intervento estetico.

Ne ha parlato, come sempre, ai suoi follower di Instagram che ama chiamare ‘botoxini’. Si è immortalato in clinica, poi in auto, dopo aver finito. Non solo, sul suo canale Telegram è possibile vedere il momento dell’intervento e anche parte del risultato finale, per il momento ancora coperto da cerotti. Cosa ha fatto? Il 45enne si è regalato delle ‘nuove’ labbra’, come le chiama lui, ma nel dettaglio l’intervento si chiama ‘lip lift’.

Giacomo Urtis, il nuovo ritocchino

Si tratta di un piccolo intervento chirurgico che ha come scopo quello di migliorare definitivamente le labbra, senza più bisogno dei filler di acido ialuronico. Durante l’operazione si asporta una piccola porzione del labbro superiore, la pelle che sta tra il vermiglio e il naso. Così si solleva e si erge il vermiglio e il risultato è una bocca più voluminosa.

Dapprima si riprende mentre entra in sala operatoria e, subito dopo, scrive: “Botoxini è andato tutto bene”. Poi Giacomo Urtis continua: “Tutti mi state chiedendo cosa ho fatto ieri il sala chirurgica, ho fatto un interventino. Ho tagliato la parte sotto nel naso e girato le labbra. Mi piace di più, si vedono di più i denti”.

Giacomo Urtis, che ha ancora un cerottino nella parte in cui è stato fatto il taglio, è davvero molto soddisfatto delle sue “labbra nuove”. Il costo dell’operazione? Si aggira tra i 2mila e i 3mila euro e di solito è sconsigliata a chi ha i denti incisivi storti, perché risulterebbero ancora più evidenti, o a chi ha il labbro superiore troppo corto.