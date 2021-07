Dopo la scelta a UeD le cose non potrebbero andare meglio di così tra Giacomo Czerny e Martina Grado. L’ex tronista e la ex corteggiatrice sono innamorati persi l’uno dell’altra e non perdono occasione di urlarlo sui social.

“Ci siamo detti cose, abbiamo vissuto cose che hanno fatto perdere valore al tempo – scriveva pochi giorni fa Martina emozionando tutti – Un mese è solo un arco temporale composto da ore, giorni e settimane. Un battito, se intenso può durare un’ora. Un brivido, se intenso può durare un giorno. Le farfalle, se intense possono durare settimane. Con te ho una percezione del tempo distorta, sono avanti anni luce con ció che sento e ferma al nostro primo sguardo nel contempo. Mi mandi in tilt, questo è poco ma sicuro e io nel caos vivo… vivo meglio”.

Giacomo Czerny UeD emozionato dal gesto di Martina Grado: “Piango come un idiota”



Tra le coppie di UeD che si sono formate nell’ultima stagione quella di Giacomo Czerny e Martina Grado è sicuramente tra le più amate. Ogni post dell’ex tronista o dell’ex corteggiatrice raggiunge migliaia di like e commenti. Tanto per dare un’idea la dedica che Martina ha fatto a Giacomo ne ha collezionati più di 80mila, oltre a infiniti commenti come “Cavolo, se l’amore non siete voi… Io non so davvero cosa sia. Ho le palpitazioni solo a guardavi e a leggere queste parole” e “I vostri sguardi hanno sempre detto tutto. Siete fottutamente belli, reali”.





Nelle ultime ore, inoltre, Martina Grado ha sorpreso il suo Giacomo Czerny emozionandolo fino alle lacrime. Gli ha organizzato una sorpresa romantica facendogli trovare al ritorno dal lavoro tanti bigliettini e addobbi. E la sua reazione: “Ho sempre avuto paura di star bene, e forse mai lo sono stato, ma oggi posso dirlo: sto bene. E grazie solo a lei, che sa sempre dove colpire…E piango come un idiota, ma di gioia”.

Poi Giacomo Czerny ha voluto omaggiare la fidanzata sempre su Instagram, con una Storia in cui fa capire, come se non fosse già chiaro, quanto si ritiene fortunato ad averla nella sua vita: “Ecco cosa sei: sei il mio colpo di cu*o in un momento piatto. Sei 50 euro trovati per caso, il computer che non va in crash, le 11:11 per caso, il traffico non bloccato” e tanti altri paragoni per rafforzare il concetto. Sì, è proprio innamoratissimo di Martina Grado.