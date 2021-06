“Appena si sono spente le telecamere ci siamo guardati, abbracciati e abbiamo realizzato che tutto questo non era un sogno. Non vedevamo l’ora”, hanno raccontato Giacomo Czerny e Martina Grado a UeD Magazine. E che una volta lasciata Roma hanno prima raggiunto la Liguria dove l’ex tronista ha presentato la sua nuova fidanzata, scelta a Uomini e Donne ai suoi genitori e poi si sono spostati a Bergamo da lei.

“Ci siamo scambiati i numeri e sui nostri telefoni siamo Marti con un cuore e G. con un cuore nero – raccontano – Il nostro è amore, e non abbiamo paura di dirlo”. Procede tutto a gonfie vele per la coppia nata circa un mese fa nel dating show di Maria De Filippi, poco prima di dare appuntamento a settembre con la nuova stagione.

Giacomo Czerny e Martina Grado di UeD, “annuncio importantissimo”

Giacomo Czerny e Martina Grado sono più innamorati e complici che mai e, per la gioia di tutti coloro che facevano il tifo per questa coppia, i due si mostrano spessissimo insieme sui social lanciandosi in dediche super romantiche o immortalandosi tra coccole e baci appassionati. E, stando a quanto rivelato da lui, quanto sta accadendo nella sua relazione con la corteggiatrice conosciuta in tv non avrebbe precedenti.





“Di momenti impressi nella memoria con Martina ne ho tanti, tutti belli – ha raccontato poco tempo Giacomo Czerny ai suoi follower su Instagram – Ve ne racconto uno. Quando per la prima volta ci siamo separati per qualche giorno e io stavo per salire in macchina, ho realizzato qualcosa. Lei piangeva. Io dopo. Ce l’ho impresso perché anche se eravamo tristi è stata una tristezza bella. Lì ho capito che non riuscivo a staccarmi da lei. Lì ho capito il guaio”.

Ma per la gioia dei fan, nelle ultime ore dalla coppia di UeD è arrivata una comunicazione che ha subito incuriosito tutti: “Seguite le nostre Storie, sabato mattina ci sarà un annuncio importantissimo”, ha fatto sapere Martina Grado in un filmato con il fidanzato che ci tiene però a precisare: “Non è incinta!”. Restano misteriosi Giacomo e Martina, ma lei ha anche aggiunto: “Durante questi giorni seguiteci, perché metteremo degli indizi per riuscire ad arrivare un po’ a capire di cosa si tratta”. Non resta che restare connessi.