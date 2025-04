Sonia Bruganelli torna a far parlare di sé, stavolta non solo per la sua partecipazione all’ultima edizione di Ballando con le stelle, ma anche per le polemiche che si sono scatenate intorno alla sua vita privata. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha gareggiato nel popolare programma televisivo affiancata da Angelo Madonia, ballerino professionista che, nella stessa occasione, è diventato anche il suo attuale compagno. Una relazione che ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori e che, inevitabilmente, ha avuto ripercussioni anche sul lavoro del ballerino, il quale ha lasciato il programma dopo la fine dell’edizione, lamentando attacchi legati alla sua sfera personale.

Nonostante le difficoltà, l’amore tra Bruganelli e Madonia sembra procedere senza intoppi. I due sono stati recentemente fotografati insieme mentre partecipavano alla Milano Fashion Week, mano nella mano e sorridenti, confermando la solidità del loro legame. Tuttavia, non sono mancate le polemiche. Una foto pubblicata da Sonia sul suo profilo Instagram, in compagnia di un uomo e accompagnata dalla frase ironica “Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano”, ha immediatamente acceso la curiosità e il giudizio degli utenti, molti dei quali hanno interpretato lo scatto come l’inizio di un nuovo flirt, insinuando che la relazione con Madonia fosse già giunta al capolinea.

Sonia Bruganelli, la foto con un altro e la bufera

Il protagonista della foto era in realtà un collaboratore storico di Sonia Bruganelli, ma questo dettaglio è sfuggito a molti utenti. I commenti si sono moltiplicati, spesso carichi di sarcasmo e disprezzo: “Il grande Paolo Bonolis direbbe ‘Avanti un altro’” oppure “Mi chiedo come un uomo intelligente come Bonolis abbia fatto a star tanto tempo con una persona così superficiale”.

Frasi che hanno spinto l’opinionista televisiva a replicare, visibilmente infastidita, attraverso una serie di Instagram stories in cui ha cercato di riportare l’attenzione su quanto scritto nella didascalia del post. “Io faccio questa storia perché dopo il post di ieri sul mio profilo ho letto di tutto”, ha esordito, sottolineando come la mancanza di attenzione e lettura sia un problema ricorrente nei social: “Guardate la foto e poi non leggete quello che c’è scritto sotto. Questa è proprio l’attitudine di moltissime persone in generale”.

Il tono di Bruganelli si è fatto via via più acceso, nel tentativo di mettere a tacere le voci infondate e ristabilire la verità. “Guardate le cose, guardatele”, ha incalzato, riferendosi alla leggerezza con cui molti traggono conclusioni affrettate: “Ci sono le risate, ci sono i commenti del diretto interessato, della persona che sta ora con me, che ridono e scherzano, quindi che vuol dire? Vuol dire che sto scherzando”.

Eppure, la risposta di molti utenti è rimasta ancorata a un’interpretazione distorta e moralistica, che ha generato anche commenti sulla differenza d’età tra lei e l’uomo della foto, che secondo alcuni sarebbe stato troppo giovane: “Sempre più giovane. Ma cavolo, no”.

A chi ancora dubita della verità, Sonia ha spiegato con chiarezza: “È un mio collaboratore da una vita”, aggiungendo che le immagini in cui compaiono insieme esistono da tempo e sono spesso motivo di ironia. La Bruganelli ha poi chiarito: “Lui ha dei gusti come i miei”, lasciando intendere con garbo che non ci siano possibilità di equivoci. La sua richiesta è semplice, eppure potente: “Se avete voglia di guardare, di leggere, d’interessarvi, anche di commentare, mettete dei commenti che siano in qualche modo collegati a quello che state vedendo”.

Nel chiudere il suo sfogo, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha rivolto un messaggio diretto a chi la critica: “Se volete insultare fatelo a prescindere, ok, però dite ‘Guarda a me della foto non m’interessa niente, mi stai sulle scatole’ e ci sta, però sarebbe meglio”. Un invito, quello di Bruganelli, a superare la superficialità che domina i social network e a guardare con più attenzione e meno pregiudizio la realtà che viene mostrata. Un messaggio che, in tempi di click facili e giudizi affrettati, suona più attuale che mai.