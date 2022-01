“Io ho chiuso, basta”. È categorica Sophie Codegoni durante l’ultimo sfogo avuto con Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto un percorso molto incostante nella casa; dalle liti, anche feroci, con Soleil, ai momenti trascorsi insieme subito dopo, cosa capitata anche con Gianmaria Antinolfi.

Il rapporto tra la giovane e l’imprenditore napoletano è sempre stato ballerino, con momenti di grande passione al gelo totale, passando anche per battibecchi decisamente velenosi. Poi le cose sono cambiate con l’ingresso di Alessandro Basciano. I due hanno iniziato ad avvicinarsi e alla fine è scattato anche il fidanzamento ufficiale. Cosa che ha un po’ innervosito Jessica Selassiè, sua amica che aveva mostrato interesse per il ragazzo. Durante l’ultima diretta la madre di Sophie Codegoni si è scagliata contro Jessica e oggi la vip ha preso la sua decisione.

“Io veramente apprezzo molto di più Soleil che mi dice le cose in faccia, e nel momento del bisogno lei c’è sempre stata, che Jessica che me le dice alle spalle nonostante io le abbia detto cose privatissime senza mai voltare le spalle”, ha detto Sophie a Nathaly.





“C’è una persona fuori che le piace, Barù che la incuriosisce… se entra un ragazzo vorrà conoscerlo e allora parla meno, questa è ingordigia. – riporta blogtivvu.com – Io l’ho sempre ascoltata e capita. Però adesso farmi passare da carnefice… Io ho deciso di chiudere. Posso parlarci, ridere e scherzare ma quel rapporto che c’era non ci sarà più. Io mia mamma la ascolto.

“Mia mamma è così, apprezza Soleil che dice le cose in faccia. Se mi dice che non si sta comportando da amica… – scrive ancora blogtivvu.com – quando ha detto che sono senza dignità e senza pudore la cosa che mi ha fatto più male è che io mi ero confidata con lei dieci minuti prima delle cose che sono andate in onda”.