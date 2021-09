“È una femminuccia!”. Fiocco rosa per la coppia vip: un bagno di colore per svelare il sesso del bebè

Un bagno di colore rosa. Così la coppia vip ha annunciato il sesso del primo figlio: una femminuccia. Che arriva dopo anni di fidanzamento e matrimonio. “Un urlo di gioia raggiunge il mio ufficio : “polly è arrivata la mail con il sesso dal laboratorio che ha fatto l’analisi pre-impianto”. In quel momento mi pietrifico e mi rendo conto che sto per dare un’identità al nostro piccolo miracolo”, si legge a corredo del video.

“La settimana prima avevo ordinato delle tute e delle visiere perché lo immaginavo proprio così il girono nel quale avremmo scoperto il sesso. Colore, colore e ancora colore…. – si legge ancora nel post – Lo stesso colore che in passato mi ha tolta dalla strada e mi ha dato un futuro dignitoso. Mentre preparavamo il tutto evitavo gli sguardi dei miei ragazzi per evitate di capire qualcosa”.

Georgette Polizzi svela il sesso del primo figlio

I due ex volti di Temptation Island, Georgette Polizzi e Davide Tresse avevano annunciato la gravidanza nei giorni scorsi, spiegando di essere ricorsi alla fecondazione assistita a causa dei problemi di salute della 39enne. Tempo fa, infatti, Georgette Polizzi ha scoperto di essere affetta da sclerosi multipla. “Ricordo come fosse oggi quel momento. – racconta ancora l’ex volto di Temptation Island – Loro sorridevano tra loro e cercavano di trattenersi per non far capire niente a me e il momo. E poi quello che è successo lo vedete nel video. Ho la pelle d’oca se ripenso al momento nel quale ho aperto gli occhi e ho visto il colore sulla mia visiera.





“Fin dal primo giorno abbiamo sempre chiamato il nostro miracolo con un nome, un nome solo, e quello è stato e sarà, come se sapessimo che il destino aveva deciso che era giusto così. Il momento nel quale mi sono resa conto che la vita che stava crescendo dentro di me aveva un nome ho acquisito consapevolezza e mi sono sentita invincibile. È arrivato il momento di cambiare il mio destino dando al nostro miracolo tutto ciò che io non ho avuto, tutto ciò che la piccola Polly affacciata alla finestra sognava. La tua mamma e il tuo papà – conclude – hanno imparato a credere nei miracoli e tu ora sei realtà”.

Tantissimi gli auguri e i commenti arrivati all’indirizzo di Georgette Polizzi e del marito Davide Tresse, che dopo anni di dolori ora possono sorridere e gioire per l’arrivo della prima figlia. I due non vedevano l’ora di coronare questo sogno, anche se le sembrava impossibile, ma grazie alla procreazione assistita tra qualche mese potranno dare il benvenuto al loro piccolo miracolo.