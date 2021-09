“Diventeremo genitori”. Cicogna in arrivo per la coppia vip: il miracolo dopo la malattia

Finalmente ce l’ha fatta e ha potuto annunciarlo sui social a tutti i suoi fan. L’influencer ed ex concorrente di ‘Temptation Island’ è incinta e potrà diventare mamma, nonostante le difficoltà legate alla sua malattia. La gravidanza è stata resa possibile grazie alla procreazione assistita. Le voci sul suo stato interessante erano circolate già nei giorni scorsi e lei nel suo messaggio ha sottolineato che mai sarebbero dovute uscir fuori, visto che voleva attendere un altro po’ prima di ufficializzare tutto.

Queste le parole della donna, che ha 39 anni: “Quanto ho immaginato questo momento…Solo le mie notti insonni con le mani sul cuore lo sanno…Questo giorno è arrivato ed io non ci credo ancora. Ho sempre sostenuto che i miracoli si avverano solo se ci credi e oggi siamo qui emozionati come due bimbi a dirvi che arriverà il nostro miracolo. Scrivo queste righe e il cuore batte così forte che mi fa male il petto. Chi mi segue sa quanto ho desiderato tutto questo e lottato per realizzare il nostro sogno”.

Poi la futura mamma ha aggiunto nel suo messaggio social: “Oggi fragile come non mai sono qui a dirvi che io e il mio momo diventeremo genitori. In realtà volevo aspettare a condividere con voi questa cosa ma qualcuno (indelicatamente) ha fatto trapelare la notizia. Volevo aspettare per un senso di protezione. Un percorso lungo, fatto di sofferenze vere, pianti, cicatrici, dolori fisici e sacrifici. Ma oggi posso dire che non dimentico ciò che è stato, però ne è valsa la pena. Non mi vergogno di essere mamma di una blastocisti…”.





Ad essere incinta è Georgette Polizzi, che diventerà genitore insieme al suo Davide Tresse. Georgette Polizzi ha voluto scrivere ancora: “Ho letto alcune cose in questi due giorni, alcune mi hanno fatto molto male. L’infertilità avvicina una coppia a questo percorso, non la sclerosi multipla. Il/la nostro/a piccolo/a verrà cresciuto/a dall’amore e non dalla malattia. Vi ho sempre detto che volere è potere, io oggi voglio gioire e dimenticare ciò che ho letto perché nonostante la vita abbia tentato di buttarmi giù, abbiamo vinto!”.

E Georgette Polizzi ha concluso così il suo meraviglioso post in cui ha annunciato di essere incinta: “Sei il nostro piccolo miracolo, ti aspettiamo”. Tra coloro che hanno commentato spiccano Carlotta Dell’Isola: “Amore, che gioia grande”, Teresa Langella: “Vi meritate tutto l’amore del mondo, vi adoro” e Sabrina Ghio: “Amore, auguriii”. E tanti tanti auguri anche da parte di fan comuni.