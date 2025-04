Negli ultimi mesi, Chiara Ferragni è tornata al centro dell’attenzione mediatica non soltanto per le sue attività professionali, ma anche per la sua vita privata, sempre più bersaglio del gossip. Dopo la fine del matrimonio con Fedez, l’imprenditrice digitale aveva ritrovato la serenità sentimentale accanto a Giovanni Tronchetti Provera, rampollo di una delle famiglie industriali più note d’Italia. La notizia della loro relazione aveva fatto rapidamente il giro dei media, accendendo i riflettori su una coppia tanto inedita quanto chiacchierata.

Pur scegliendo di mantenere un profilo basso sui social, Ferragni e Tronchetti Provera erano stati avvistati insieme in più occasioni, paparazzati tra cene riservate e passeggiate in città. Lo scorso mese, a conferma di un legame apparentemente sempre più solido, l’imprenditore aveva partecipato al compleanno della piccola Vittoria, figlia di Chiara e Fedez, rafforzando l’idea di un rapporto ormai ben avviato anche con il contesto familiare dell’influencer. Sembrava l’inizio di un nuovo capitolo per entrambi.

Le ultimissime su Chiara Ferragni e Giovanni: cosa è successo

Tuttavia, nelle ultime ore è emersa una notizia destinata a stravolgere ancora una volta il racconto sentimentale dell’ex coppia. Secondo quanto riportato da Grazia Sambruna su Mowmag, la relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sarebbe già giunta al capolinea. La giornalista, che avrebbe ricevuto informazioni da una fonte vicina all’imprenditore, parla di una rottura definitiva. Il dato più sorprendente, però, è che tale separazione sarebbe stata accolta con entusiasmo da parte del circolo più intimo del giovane rampollo.

Le parole utilizzate da Sambruna non lasciano spazio a dubbi: “Il particolare più croccante è che gli amici di lui starebbero raccontando la rottura della coppia in toni gioiosi, festanti: una liberazione”. Ancora più clamorosa sarebbe la reazione della madre di Giovanni, Cecilia Pirelli, che, stando alla stessa fonte, sarebbe pronta addirittura a celebrare l’evento con una sontuosa festa: “Sarebbe già pronta a sbocciare champagne, a bandire una luculliana festa per la fine di questa relazione”.

In un clima di supposizioni e mezze verità, ciò che manca è la conferma ufficiale da parte della diretta interessata. Al momento, Chiara Ferragni non ha rilasciato dichiarazioni né attraverso i social né tramite il suo entourage, lasciando aperta la porta a possibili smentite. Fino a un annuncio chiaro, i fan restano in attesa, con il fiato sospeso, mentre il web continua a interrogarsi su un amore già naufragato o solo scosso da voci infondate.

